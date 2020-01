Ahora, les toca a los hombres buscar cupo Olímpico en el voleibol

La Selección Colombia de voleibol masculina comienza este viernes su camino hacia Tokio 2020, en el Preolímpico que se disputa en Chile, en el que enfrentará a Perú, Venezuela y al sexteto local.

Los colombianos no han tenido la misma promoción que el equipo de las damas, pero la verdad es que el camino a Tokio no es fácil, pero la opción está latente.



Es un sexteto compacto, que trabajó en Bogotá desde comienzos de diciembre, con jugadores que integran equipos en el exterior, con experiencia y recorrido.



Este viernes, se miden a Perú, el sábado a Venezuela y el domingo cierran con el local, en busca de conseguir la casilla a los Olímpicos.



Julián Álvarez es el DT, el encargado de llevar el grupo por la senda ganadora. EL TIEMPO habló con él.



¿Cuál es el momento del equipo?

Comenzamos trabajos el 3 de diciembre con los jugadores locales, luego de los Juegos Nacionales. Fui a esas justas y los vi. Eso me sirvió para confirmar a algunos de ellos y para citar a otros que se destacaron. Fuimos a un torneo en Perú, con República Dominicana, y eso sirvió de preparación.



¿Qué le dejó ese torneo?

No estaban todos los jugadores, pero me sirvió para ver más. Los extranjeros llegaron cerca de Navidad, pues estaban en sus ligas. Retomamos el corrido hasta ahora, pero logramos acomodar algunas cosas.



Que varios jueguen en el exterior, ¿qué le dice?

Viajarán 14 jugadores y la mitad juega en el exterior. Eso es a favor nuestro, porque jugar en el extranjero es crecer en lo deportivo, mejorando, adquirir experiencia y eso se ve en el juego de la Selección, ese aporte es muy importante.



¿El tiempo de preparación fue ideal?

Es una regla que hay que asumir y que compartimos los que vamos a jugar el Preolímpico. Depende siempre de la cantidad de jugadores que tiene una selección en el exterior. El fuerte del grupo es la unidad. Hemos superado crisis y eso nos ha servido para cambiar y ser competitivo, pero el problema de la falta de tiempo es para todos.



De verdad, ¿qué opciones hay de ir a Tokio?

Ese es el objetivo. Hemos mejorado algunos aspectos del juego. Atacamos bien y el sistema de bloqueo es bueno. La clave del bloqueo sistema-defensa hay que rescatarlo.



¿El nivel de los jugadores es parejo?

Eso se tiene que ver en los partidos, en el resultado. Los que vienen de afuera llegaron con buen ritmo y los de acá, gracias al COC y el Ministerio y la Federación se pudo comenzar un trabajo antes y eso nos sirvió para que los locales se acoplaran.

¿Los rivales son superiores?

Todos los que vamos a jugar tienen la opción de ir a Olímpicos y nos hemos preparado para eso. Queda una plaza y eso nos ha obligado a hacer esfuerzos grandes. Algunos se han preparado mejor, pero la cancha es la que define todo. No somos favoritos, pero no serlo no quiere decir que no nos hayamos preparado.



¿Qué sabe de Chile?

Jugó en Cuba y con República Dominicana. Es local. Juegan juntos hace mucho tiempo, es compacto, ha sido protagonista en los últimos años. Nos ha ganado en eventos internacionales, pero les vamos a jugar frente a frente, no tenemos bajas y eso nos hace fuertes.



Venezuela….

Estuvo fuera del país durante 25 días. Más allá de sus problemas es un equipo aguerrido. Ha tenido buena preparación y sus jugadores son reconocidos en el ámbito internacional.



¿Y Perú?

Ha mejorado en el último tiempo. Ha participado en eventos internacionales en los últimos dos años. Pretende ser uno de los protagonistas. Todos tenemos opciones de ganar el torneo.



¿Quién es el gran favorito?

Es un Preolímpico que no tiene un favorito claro.



¿Tuvieron lo necesario para la preparación?

No tenemos excusas, nos dieron todo y hay que jugar. Ojalá que logremos en cupo. Sería importante.



Lisandro Rengifo

Redactor de deportes

@lisandroabel