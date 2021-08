'Nunca pensé que estaría acá': Juan Sebastián Muñoz

Juan Sebastián Muñoz luchó hasta el final por obtener una medalla olímpica, pero quedó sin esta oportunidad en el desempate por la presea de bronce en golf de los Juegos Olímpicos, estando tan cerca de conseguirlo. Se lleva un honorable diploma tras haber dado grandes actuaciones durante sus partidos.

Estas fueron sus declaraciones tras su último partido en Tokio:



Su debut. Me siento feliz de haber podido representar a Colombia, de estar en un buen momento y me queda esperar a la siguiente oportunidad. Es una experiencia de la que no sabía qué esperar de ella y es algo espectacular.



Yo la verdad nunca pensé que estaría acá, y en un momento en el viaje en el bus por la Villa se me erizó la piel pensando en donde estaba y el significado que tiene.



El partido. Me sentí mucho más cómodo al final. La presión de que se están acabando los hoyos y que me tocara hacer birdies me ayudó bastante a meterle ‘perrenque’ y acabar.



Playoff por el bronce. Nos encontramos con un campo en el que fue muy difícil sacarle diferencia a los demás, donde llegamos siete empatados a disputar la medalla de bronce. El sentimiento es diferente porque jugamos tantos hoyos en tantas horas y lo que pase en un hoyo es como lanzar un dardo, puede ser perfecto o no.



Mensaje a Colombia. Muchas gracias por el apoyo, se sintió y sigan empujando por que los seguiré haciendo sufrir torneo tras torneo.



