Sandra Lorena Arenas sorprendió al conseguir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una inédita medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha.

Sin embargo, la medallista colombiana se quejó de falta de apoyo de la Federación Colombiana de Atletismo y del Comité Olímpico Colombiano para comenzar su preparación para el próximo ciclo.



Arenas, además, denunció que sufrió maltrato psicológico de parte de su antiguo entrenador, Luis Fernando López.



“La Federación y el Comité Olímpico se viene presentando varios inconvenientes en cuanto a los apoyos que debo tener para mi siguiente procesos y competencias", declaró Arenas a W Radio.

Sin ayuda desde el cambio de entrenador

"El año pasado en noviembre nos reunimos con el equipo multidisciplinario porque tenía inconvenientes e inconformidades con uno de los entrenadores que tenía, él llegó a la conclusión que no sería más mi entrenador por muchas situaciones, durante muchos años tuve maltrato psicológico por parte de esta persona, entonces también fue la mejor decisión que se pudo tomar", agregó.



Arenas dijo que el apoyo no ha sido el mismo desde que dejó de trabajar con López. "Desde ese momento siento que la Federación y el Comité Olímpico no he recibido el respaldo total de ellos, ya que me tocó de mi parte iniciar el proceso de buscar nuevos entrenadores, que hicieran la contratación para ellos. Ya contrataron a los entrenadores pero no han recibido todavía ningún tipo de pago”, aseguró.



Arenas dijo que todo esto ha retrasado su preparación, pues debía haber viajado hace rato. “Se supondría que debería estar en Australia haciendo mi preparación para lo que es esta temporada, vengo saliendo de una lesión y tengo que hacer un buen enlace con el nuevo entrenador que tengo que es de Australia, le solicitamos al Comité que necesitaba estar el 9 de abril en ese país y es la hora que no han solucionado nada”, expresó.



