Sandra Lorena Arenas (1 h 29 min 12 s) fue medalla de plata en los 20 km de la marcha damas de los Juegos Olímpicos de Tokio, carrera que se llevó a cabo en Sapporo y que ganó la italiana Antonella Palmisano. El bronce fue para la china Hong Lui.

Arenas no estaba dentro del pronóstico del Comité Olímpico Colombiano (COC), al menos en el primer grupo de medallistas, e integraba el lote B, el de las probabilidades, por lo que su medalla fue celebrada por una delegación que en ese instante estaba en deuda y que cuadró caja con esa plata, aunque se esperaba mejor resultado.



Nació el 17 de septiembre de 1993 en Pereira y el deporte siempre fue su camino. Los ciclos olímpicos han sido lo suyo. Lo que hizo en Tokio es la conclusión de años de sacrificio y de éxitos en los ciclos.



En este último camino a los Olímpicos, Arenas logró el oro en los Juegos Bolivarianos del 2017 y ganó la competencia en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, con una buena diferencia sobre la medalla de plata.



En Doha, lesionada y todo, logró esa casilla en el 2019, y eso le da la opción de soñar con el podio. Venía de ganar el nacional de República Checa y fue la campeona en el Gran Premio Internacional de Marcha Atlética, Cantones de La Coruña, en junio de ese mismo año.

Ciclos ganadores

En los Bolivarianos de 2013 fue plata, se colgó el oro en los Juegos Suramericanos del 2014 y la plata en los Centroamericanos y del Caribe de esa misma temporada.



“No soy mucho de expresiones y a mí me molestan con esto. Me cuerdo cuando quedé de tercera en el mundial juvenil. Esto es irónicamente algo que me sirve para la foto, pero no soy de esas. Siento una felicidad inmensa. Trabajé muy duro para esto, lo soñé y verlo real, la verdad, es un orgullo para mí y el país”, dijo una vez terminó la carrera en Tokio.



Sandra Arenas fue la primera en clasificarse a los Olímpicos por el país y desde ese instante comenzó a labrar su camino al podio, sin dejar detalles al azar.



“Fui la primera en clasificarme a los Juegos, pero cada segundo, cada metro fue clave

para esto. Se presentaron muchas cosas, pero las superé y eso me hace cada vez más fuerte. Demuestro que no hay nada imposible en la vida”, precisó.



Terminó el bachillerato en el Instituto Ferrini, de Medellín. Salió del colegio Santa Teresa porque en el otro claustro le ofrecieron la opción de entrenar y le pagaban el estudio.

Vive sola, sin su familia, en una casa que comparte con Marcelino Pastrana, uno de los integrantes del cuerpo técnico de los marchistas.



Colecciona las medallas que gana. Según cuenta, en su casa en Medellín tiene más de 100, entre ellas la que obtuvo en Calarcá, en su primera carrera.

Sandra brilló en los 20 km de marcha. Foto: EFE



Su entrenador es Luis Fernando López, primer atleta colombiano medallista en un mundial, logró el oro en Daegu (Corea), en el certamen del 2011, luego de terminar de tercero y de que el oro y la plata, rusos Valeri Borchin, y Vladimir Kanaikin, respectivamente, dieron resultado positivo en el control al dopaje.



“Es el premio a un sacrificio, a un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años con la marcha colombiana. Lo de Sandra demuestra que esta disciplina tiene mucho por darle al deporte colombiano”, indicó López.



Arenas, como los demás deportistas del país, tendrá un ciclo olímpico corto, de solo tres años y que terminará en los Juegos de París en el 2024, en el que el objetivo será el oro, porque la plata quedó atrás.



