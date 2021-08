‘No encuentro un significado para esto’: Sandra Arenas

Sandra Lorena Arenas es una atleta colombiana asidua a los podios en los ciclos olímpicos y culminó este viernes con una presea de plata en los 20 km de la marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El oro fue para la italiana Antonella Palmisano y el bronce fue la china Hong Lui, en una competencia sensacional. Esto le dijo Arenas al departamento de prensa del Comité Olímpico Colombiano.



La medalla. ¡Qué felicidad! No soy mucho de expresiones y esto y me molestan con esto. Me cuerdo cuando quedé de tercera en el mundial juvenil. Esto es irónicamente algo que me sirve para la foto, pero no soy de esas. Siento una felicidad inmensa. Trabajé muy duro para esto, lo soñé y verlo real, la verdad, es un orgullo para mí y el país.



La dedicatoria. A mi familia, al equipo multidisciplinario, a los entrenadores. Que Colombia disfrute este triunfo.



La carrera. Desde que iniciamos tuve susto. Hace rato no sentía eso. Le pedí a Dios que me diera fortaleza y sabiduría, mucha fuerza. Hubo peligros, en una casi me caigo, tuve sensaciones de vómito, pero tuve mucha tranquilidad



El trabajo. El equipo que está detrás es inmenso. La labor psicológica Sandra Amado, con el equipo grande que me ayudó a esto.



Plan de entrenamiento. Fui la primera en clasificarme a los Juegos, pero cada segundo, cada metro fue clave para esto. Se presentaron muchas cosas, pero las superé y eso me hace cada vez más fuerte. Demuestro que no hay nada imposible en la vida.



Un mensaje. A los que me vieron, pues en la competencia me imaginaba que había mucha gente pendiente de mí. Gracias a todos.



Ser medallista. No tiene descripción. No encuentro un significado para expresarlo.





