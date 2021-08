El estadounidense Finke hace doblete en las pruebas de fondo Tokio

El estadounidense Robert Finke completó el doblete en las pruebas de fondo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras sumar este domingo al oro que ya logró en los 800 libre la victoria en la final de los 1.500.

Finke, que se impuso con un tiempo de 14:39.65 minutos, aventajó en 1,01 segundos al ucraniano Mykhailo Romanchuk, que subió un escalón en el podio con relación a la prueba de 800 y se colgó la medalla de plata con una marca de 14.40.66. Completó el podio el alemán Florian Wellbrock, el vigente campeón del mundo, que con un tiempo de 14:40.91 tuvo que conformarse con el bronce pese a la liderar la prueba hasta los últimos cincuenta metros.



Y es que la prueba más larga del programa olímpico se resolvió al esprint. Un embalaje final en el que no pudo participar el italiano Gregorio Paltrinieri, el campeón hace cinco años en Río, que llegó descolgado del grupo de cabeza a los metros finales. Un último largo al que llegó en cabeza el alemán Wellbrock aunque con apenas unas centésimas de ventaja sobre el estadounidense Finke, que viró en segunda posición a 72 centésimas, y el ucraniano Romanchuk, tercero a 73.



Inapreciable ventaja que Wellbrock, que ya se quedó fuera del podio en la final de los 800, no pudo aguantar ante el empuje final del ucraniano y, sobre todo, del nadador norteamericano que completó el último largo en unos espectaculares 25.78 segundos. Un descomunal acelerón final al que no pudieron responder ni Myhailo Romanchuk ni Florian Wellbrock que tuvieron que conformarse con escoltar en el podio a un Robert Finke que se confirmó como el "rey" de las pruebas de fondo de los Juegos de Tokio con sus victorias en los 1.500 y 800 libre.



La prueba se desarrolló sin el chino Sun Yang, campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y plusmarquista mundial (14:31.02), suspendido cuatro años por violar la normativa antidopaje.



EFE



