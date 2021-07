¿Qué trajo, Rigo? La broma de Urán tras volver a Colombia

Ganando o perdiendo, Rigoberto Urán siempre vive su carrera con un toque de humor. El ciclista colombiano regresó al país luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A pesar de haber durado casi un día viajando desde Japón, Urán tuvo tiempo de bromear a su llegada al aeropuerto El Dorado, de Bogotá.



(Lea también: Yuberjen, a una pelea de asegurar bronce en los Juegos Olímpicos)



En su cuenta de Twitter, Rigo subió un video con un funcionario de la Dian, de los que exige la declaración de aduana. El funcionario le preguntó que qué había traído, y el ciclista respondió: "Ni oro, ni plata".

Ni oro ni plata mijitos 😂😂😂😂🙏 pic.twitter.com/OfOK7uGwiJ — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) July 31, 2021

Aunque no pudo repetir podio, tras haber ganado medalla de plata en Londres 2012 en la prueba de ruta, Urán tuvo una destacada actuación tanto en esa misma carrera como en la contrarreloj.



(En otras noticias: Mariana Pajón bromea y elogia a la campeona del BMX en plena entrevista)



En la ruta, que ganó el ecuatoriano Ríchard Carapaz, terminó en el octavo lugar y estuvo en el embalaje de la pelea por el bronce. En la contrarreloj fue octavo, en la que el oro fue para el esloveno Primoz Roglic.



En ambas pruebas, Rigo obtuvo diploma olímpico, algo de lo que también sacó chiste a su llegada al país. "Traje unos diplomas, que todavía no me los han mandado", dijo, mientras mostraba una hoja de papel



DEPORTES