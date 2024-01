Ridículo total... (Meluk le cuenta)

El 2024 deportivo Colombia empezó pésimo: Panam Sport le quitó la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 a Barranquilla porque el Gobierno Nacional no pagó lo que debía el pasado 30 de diciembre, fecha que ya era una prórroga por otros incumplimientos.



Le contamos: Colombia pierde sede de Juegos Panamericanos del 2027; Ministra de Deporte responde

¿Cuánta plata era? Colombia tenía que pagar 4 millones de dólares el 30 de julio del 2022 (en el anterior gobierno, el de Iván Duque) y los otros cuatro el 30 de julio del 2023 (en el actual gobierno de Gustavo Petro), pero ninguno de los dos consignó. En octubre pasado se acordó pagar esos montos el 30 de diciembre pasado y el 30 de enero próximo, más un seguro de 50 millones de dólares, el 31 de enero.



Es inaudito perder así la sede de los Panamericanos. No es suficiente explicarlo con un impase de flujo de caja en cuentas por pagar, como lo dijo anoche la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Parecía que hablaba de pagar un fiado en la tienda de la esquina. La decisión de Panam Sport se basa en un hecho simple e innegable: Colombia incumplió los pagos no una, ni dos, ¡sino tres veces!

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Este es un nuevo adefesio, de administración y gerencia deportiva en la negra historia del único país del planeta que renunció a un Mundial de Fútbol, el mismo que perdió media sede de la última Copa América por el ‘estallido social’.



En el ambiente nacional se respira un tufillo político en lo ocurrido. El gobierno Petro fue claro desde un principio en no hacer los Juegos Panamericanos solo en Barranquilla. Lo dijo siempre y a los cuatro vientos. Hace apenas 15 días, la ministra Rodríguez insistió otra vez en tener como subsedes a Montería, Santa Marta, Cartagena y San Andrés. Anoche, ella recalcó el interés y las gestiones personales del presidente Petro para salvar los Juegos.



Para el país deportivo, al que parece no pertenecer el innecesario Ministerio del Deporte, regalar la sede de unos Panamericanos como se regaló es una vergüenza. Allá creyeron que los Panamericanos eran como los Nacionales, que terminaron haciéndose a las patadas y como de milagro. Perder los Panamericanos no solo es inaudito y absurdo: ¡Es un ridículo total!

Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta​