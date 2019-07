Un oro del bolo salvó el día de Colombia en los Juegos Panamericanos

Dura fue la jornada de este martes de Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, pero el oro de la bolichera Clara Juliana Guerrero recompuso el camino, con lo que se llegó a un botín de ocho metales dorados, siete platas y 10 bronces.

Guerrero logró la victoria al imponerse en el torneo individual a la mexicana Aseret Zetter, 198-178.

“Cometí algunos errores en el comienzo de la semifinal y final, pero me acomodé en los lanzamientos, cambie de ritmo y logre mejorar en la Marcha”, dijo Guerrero.



Y agregó: “Fue bien complicado porque me sentí apretada. Pude salir de ese difícil momento y me relaje un poco”.



María José Rodríguez perdió en la semifinal y se quedó con el metal de bronce.

La bolichera consiguió su segundo oro en la historia de este torneo, tras el triunfo del 2015 en Toronto, Canadá, en dobles femenino con Rocío Restrepo.



La deportista quindiana radicada en Austin, Texas, Estados Unidos, ya había conseguir dos bronces, fue en Santo Domingo 2003, en individual y en dúo con Sara Vargas.

En la gimnasia artística, si bien Jossimar Calvo no estuvo por lesión en los Juegos, este deporte logró el martes logró dos metales de bronce.



El primero fue de Andrés Martínez, quien con 14,100 puntos logró el tercer lugar en piso, en la que el oro fue para el chileno Enrique González y la plata para el estadounidense, Robert Neff.



“Esta medalla la conseguí con mucho trabajo. La delegación de gimnasia tuvo bajas, pero seguimos laborando fuerte”, señaló Martínez.



“Este es el primer paso. La medalla me dice que podemos seguir dando la cara. Vamos por buen camino”, agregó.



Luego, Carlos Calvo, en arzones, también se colgó el metal de bronce. Calvo consiguió esa presea con 13,233 unidades. El oro fue para Francisco Barreto de Brasil y la plata la consiguió Robert Neff, de Estados Unidos.



“Esta medalla es para toda Colombia. Luchamos lo que más podemos. A veces los ánimos están un poco abajo. La prueba fue reñida, con rivales muy talentosos. Estamos dando la cara y el podio es de mucho orgullo. Triste por los compañeros que no pudieron estar acá”, precisó Calvo.



En el boxeo, Yenni Arias aseguró el bronce en los 57 kilos, al caer con la argentina Leonela Sánchez, mientras que Cristian Salcedo va por el oro en + 91 kilos y Yuberjen Martínez pasó a la final en los 49 kg.



“Fuerte el rival. Sabíamos de lo que éramos capaz. Le trabajamos y le sacamos ventaja. Ya me había ganado, pero esa vez no estaba en óptimas condiciones, todo distinto acá en Lima, porque venimos bien”, señaló Martínez, que no ha ganado medalla aún en la historia de estas justas y ya tiene, como mínimo, plata.



Íngrit Valencia, en los 51 kilos, también disputará la final.



