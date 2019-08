Colombia sigue con 16 oros en los Juegos Panamericanos

La actuación de la delegación colombiana en la jornada de este martes de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, no fue la que se esperaba y en la tabla de metales se sigue con 16 oros, 12 platas y 19 bronces.

Caterine Ibargüen, una de las cartas de la selección, no pudo obtener el oro en el salto largo, debido a una fascitis plantar. El oro que le relegó al quinto puesto, mientras que el oro quedó en poder de Chantel Malone, con 6 m 68 cen, la plata fue para la estadounidense Keturah Orji (6,66 cen) y el bronce, Patric Hicking, con 6,59 cen.



El primer intento para la atleta nacional fue de 6 metros 24 centímetros. El segundo fue mucho mejor, anotó en la planilla 6 metros 54 centímetros. Y en el tercer salto marcó 6 m 46 c. Pasó el corte y se instaló en la final.



Varias veces se le vio al lado de la pista hablando con su entrenador, Ubaldo Duany, pero también utilizando una banda de estiramiento. La cuarta oportunidad de Ibargüen no fue la mejor, anotó 6 metros 54 centímetros, pero no le alcanzaba para entrar en la medallería. El último 6 m 39 cen, para quedarse sin medallas. Ibargüen llegó como una de las favoritas al oro, pero la competencia no fue fácil.



Dos medallas de bronce consiguió el ráquetbol. La primera fue para Adriana Riveros, que cayó 8-15 y 9-15 con la argentina María José Vargas. Luego, el turno fue para Mario Mercado, que también perdió con el mexicano Álvaro Beltrán 7-15 y 5-15.



En las finales del atletismo, Mauricio Ortega ocupó la quinta casilla en el lanzamiento de disco con 61 metros 15 centímetros.



El fútbol femenino consiguió la clasificación a la final, partido que se llevará a cabo el próximo viernes contra Argentina. Las colombianas derrotaron en un duelo que se prolongó el alargue 3-4 al combinado de Costa Rica.



En natación. Jonathan Gómez logró bronce en los 200 metros mariposa. "La última piscina siempre es mi fortaleza. Puse todas las fuerzas que tengo, y pienso en

Colombia, en mi gente, en mi familia, en mi entrenador, en mi novia, en todas las personas que me apoyan en el día a día", dijo.



Estados Unidos sigue al frente de la tabla de metales con 62 oros, 31 platas y 44 bronces, seguida por Brasil, que llegó a 27 oros, 22 platas y 39 bronces. Tercera es Canadá con 24, 40 33. México es cuarta con 22 oros, 19 platas y 38 bronces. Argentina es quinta con 17 metales dorados, 18 platas y 17 bronces.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

