Colombia repuntó en los Juegos Panamericanos

Colombia obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en la jornada de este lunes, la tercera en cuando a la entrega de medallas y la delegación nacional llegó a siete oros, seis platas e igual número de bronces.

Las pesas, en su última de competencia para Colombia, logró dos medallas de oro, con Mercedes Pérez en los 64 kilos y con Jhonatan Rivas, en los 96.



Pérez logró su meta, lograr el título, el tercero en serie, tras los oros de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

La colombiana no la tuvo fácil en arranque. Incluso, perdió el movimiento con la ecuatoriana Angie Palacios, de solo 19 años. Ambas levantaron 105 kilos, pero la rival de Pérez lo hizo primero. En la tercer lugar terminó la estadounidense Mathlynn Saser, con 102 kilos.



Ya en envión Pérez fue la más fuerte. Su primer intento fue de 127 kilos, con lo que casi que aseguró la meta. Luego, alzó 130, con récord para las justas. Después intentó el 135 y no pudo. El oro lo ganó con 235 kilos, con marca panamericana.



La medalla de plata quedó en poder de la estadounidense Mathlynn Saser, quien se quedó con 232 kg.



El bronce lo ganó la ecuatoriana Palacios, que alzó en total 228 kilos.

“Fue una lucha dura, pero me la gocé. Estoy feliz. Irradio gozo. La ecuatoriana es buena, viene de un proceso, es joven, pero saqué la veteranía, la leona que tengo por dentro”, señaló.



Y agregó: “Tengo varios gritos antes de levantar. Uno es haya saya. No es ningún idioma, es algo que me ayuda a conectarme con el deporte, conectarme con la barra”.

Rivas, en el arranque, fue segundo, lo derrotó el canadiense Robert Santavy, quien alzó la palanqueta con 176 kilos, uno más que el colombiano. Allí, el tercer lugar fue para el brasileño Serafim Veli, quien levantó 170 kilos.



En el envión, Rivas levantó 210, mientras que Santavy 208, para el oro en total del colombiano con 385, plata para el canadiense con 384 y Vallenilla, el venezolano, fue bronce con 374 kilos.



“Hace un mes salí de una lesión. Se trabajó con lo que se pudo. Menos mal que hicimos un buen trabajo con el profesor Jáiber Manjarrés y pudimos estar en Lima”, señaló.



Y agregó: “Una lesión en la muñeca derecha y otra en una de mis piernas me tuvo en vilo”.



El taekwondo aportó su oro, gracias a la actuación de Miguel Trejos, que en la categoría de los 80 kilos venció al brasileño Ícaro Martins, 19-17.



Trejos pasí a la historia, pues se convirtió en el primer deportista de esta actividad en conseguir un metal en estas justas. Hace cuatro años en Toronto, Canadá, logró el tercer puesto.



“Eran mis segundos Juegos panamericanos y esta medalla de oro es muy valiosa. Tuve muchos inconvenientes y me convencí de que se puede”, señaló el colombiano.

Y agregó: “Es muy importante esta medalla, la primera del taekwondo en los Juegos Panamericanos de la historia”.



Su compatriota Gloria Mosquera fue plata en los -67 kilos, tras caer en la final con la mexicana Briseida Acosta.



El bronce fue obra de Katerine Dumar, en + 67 kilos del taekwondo.



Histórico fue el triunfo de la novena colombiana sobre la cubana, 6-1, en el torneo del béisbol, mientras que en el boxeo cayeron los pugilistas nacionales Céiber Ávila, que cayó con el cubano Osvel Caballero en los 56 kilos. También salió del torneo Jorge Vivas, que fue derrotado por el estadounidense, Tory Isley, en los 75 kilos.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel