Así fue la caída de Éider Arévalo que lo sacó del Mundial de atletismo

La delegación colombiano que disputará el Mundial de Atletismo en Doha, Catar, del 26 de septiembre al 6 de octubre tuvo este viernes una noticia triste, tras la caída del actual campeón mundial de los 20 kilómetros marca, Éider Arévalo, en la que se fracturó la clavícula izquierda, en España.

El grupo colombiano estaba entrenando con normalidad. Arévalo terminó y se iba para el hotel.



“Nosotros tenemos unas bicicletas para transportarnos, para hacerlo de forma más ágil. La distancia entre el hotel y el sitio de entrenamiento es corta. Éider terminó y se fue en la bicicleta, momentos más tarde no dijeron que un colombiano se había caído.

Eso fue como a las 10:15 de la mañana”, le contó a EL TIEMPO Luis Fernando López, integrante del cuerpo técnico.



Y agregó: “Cuando llegamos vimos a Éider en el piso y lo atendimos. Nos contó que salía de la pista, vio a dos personas y se abrió, pero se chocó con un árbol”.

Arévalo, hace dos años en Londres, logró el título mundial de los 20 km de la marcha y su meta era defender esa condición.



“No sabemos qué va a pasar. Sandra Arenas viajó hoy (este viernes) a Doha con Marcelino Pastrana, pero toca esperar qué va a pasar con Éider. Es bueno que vaya al Mundial y vea la competencia, pero es que el viaje es de siete horas. Lo más factible es que regresemos a Colombia”, indicó López.



Arévalo debía viajar el 25 a Doha. López indicó que los próximos 15 días serán de rehabilitación.



“El año no ha sido bueno. Arévalo estaba en condiciones para pelear el podio, pero vino esto. Igual que en Lima, en los Juegos Panamericanos, pero allá se enfermó, el clima no lo trató bien”, aseguró.



Deportes