El sexteto colombiano, eufórico con el triunfo

No cabían de la dicha. Cada una de los integrantes del seleccionado colombiano de voleibol, que ganó el primer partido del Preolímpico femenino en Bogotá celebró a rabiar el triunfo 3-0.

La victoria es importante porque ganar en un torneo tan corto en busca del único cupo olímpico que está en juego, pues le da tranquilidad al sexteto nacional.



“Es un sentimiento muy especial porque ganamos el primer partido, pero en el primer set sufrimos un poquito porque queríamos estudiar mucho al rival, por eso en el segundo y tercer ‘set’ se vio a la Colombia que somos y hay que seguir trabajando porque lo que se viene va a ser mucho más duro”, dijo Amanda Coneo, una de las figuras colombianas.



Y agregó: “Ya pensamos en Perú y esperamos el apoyo de todos los colombianos así como hoy, que nos sigan apoyando que su apoyo es fundamental para nosotros”.



El técnico, Antonio Rizola, fue enfático en decir que en el primer ‘set’, el más complicado de los tres, su equipo se recuperó en un instante definitivo.



“Sabíamos que el partido era complicado, pues no conocíamos a Venezuela. Sabíamos que se concentraron en Cuba, pero no más y nos sorprendió. Tuvimos que venir de atrás, con garra y remontar”, señaló Rizola.



El DT no se guardó nada.

“Sabíamos que iba a ser complicado y si hubiéramos perdido, pues teníamos con qué remontar. Estaba seguro que ganábamos el partido. Ya obtuvimos el primer partido y nos faltan dos para ir a Tokio 2020”, indicó el técnico.



María Alejandra Marín estaba feliz, no solo por la victoria, sino por el apoyo del público.



“La gente estuvo fantástica y teníamos que responder en la cancha. No conocíamos a Venezuela y eso nos costó. El primer tiempo fue bien complicado y haberlo sacado adelante fue muy clave para el desarrollo del compromiso”, aseguró.



