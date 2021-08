Atleta se expone a sanción por cruzar los brazos en el podio olímpico

La estadounidense Raven Saunders, subcampeona olímpica de lanzamiento de bala el domingo, celebró su medalla de plata en el podio de Tokio-2020 formando una X con sus brazos, un mensaje en apoyo a las personas oprimidas según la prensa de su país.

Saunders, de 25 años, es la primera deportista desde que comenzaron los

Juegos de Tokio en utilizar la ceremonia de entrega de medallas como plataforma política.



Según la prensa estadounidense, Saunders, una deportista negra muy comprometida en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, explicó que representaba a "todas las personas del mundo que están peleando y que no tienen una plataforma para hacer escuchar su voz".



"Mi mensaje es seguir luchando, presionando y encontrando valor en lo que eres, en todo lo que haces", dijo en una conferencia de prensa después de ganar la medalla de plata en el lanzamiento de bala femenino.



"Es importante para mí traer de vuelta esta medalla de plata, porque represento a tantas personas diferentes, sé que hay mucha gente mirándome, enviándome mensajes de texto y orando por mí", explicó.



"Estoy feliz de traer esta medalla a casa para ellos también, no solo para mí", dijo Saunders.



Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que los atletas ahora podían expresarse sobre cuestiones políticas o sociales al dirigirse a los medios de comunicación, antes y después de la competición, durante las reuniones de equipo o en las redes sociales.



Pero los podios y las ceremonias de medallas no se incluyeron en las nuevas disposiciones del COI, lo que sugiere que Saunders es teóricamente sancionable por el organismo olímpico, que se espera que plantee su caso durante su conferencia de prensa en Tokio el lunes.



