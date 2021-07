Colombia: los atletas que desfilaron en la inauguración olímpica

La ceremonia de apertura de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020 se cumplirá este viernes 23 de julio en el estadio Olímpico de Tokio, a partir de las 8:00 p.m. hora local (6:00 a.m. en Colombia) y contará con la presencia de 15 colombianos en el desfile inaugural, entre ellos, los abanderados Caterine Ibargüen y Yuberjen Martínez.



Las regulaciones de distanciamiento, así como los controles de ingreso a la Villa Olímpica de los atletas, más los compromisos deportivos de nuestros atletas, hacen que el número de colombianos en la ceremonia de apertura sea reducido.



(Lea también: Todo lo que debe saber sobre los Juegos Olímpicos de Tokio).

Por bioseguridad, la organización determinó que, junto a los dos abanderados, sólo pueden desfilar seis oficiales y todos los atletas que puedan participar, con la novedad de no dar opción a entrenadores y demás miembros de la delegación.



Con esa instrucción, el Jefe de Misión de Colombia, Helmut Bellingrodt Wolff, invitó formalmente a los entrenadores a decidir qué atletas pueden estar en representación de Colombia en la ceremonia de apertura y siete recibieron el aval para estar en el estadio Olímpico.



(Lea también: Lo que le espera a Colombia en estos Juegos Olímpicos).



“Tenemos cinco deportistas en el sector del Monte Fuji para ciclismo de ruta que no pueden venir a la ceremonia, porque, además, compiten entre sábado y domingo, así como otros 14 de otras disciplinas que tienen actividad el fin de semana, entonces eso nos redujo la cantidad de atletas para el desfile”, explicó el jefe de misión, Helmut Bellingrodt.



A estas condiciones, se suma que muchos atletas todavía no han podido hacer el ingreso a la Villa Olímpica, porque sus competencias están a más de cinco días de iniciar y esa es la instrucción oficial de ingreso.



(Puede interesarle: Juegos Olímpicos: Valentina Acosta ya tiene rival en el tiro con arco).





Lisandro Rengifo

Redacción de deportes

@lisandroabel