¿Y ahora qué viene para el voleibol femenino colombiano?

Colombia no pudo conseguir el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el voleibol femenino, tras caer en el torneo clasificatorio, 3-1, contra Argentina, en el certamen que se llevó a cabo en Bogotá.

Las jugadoras colombianas lloraron la pérdida, pues la opción de clasificar estaba ahí, se disputaba en casa y había con qué conseguir la casilla, pero al final pudo más la experiencia de las argentinas para llevarse el cupo.



Ya llorar sobre la leche derramada, pues no es lo mejor, y hay que pensar qué viene para este grupo de jugadoras, que ha demostrado que el proceso debe seguir para poder lograr el objetivo para los Olímpicos de París-2024.



Este sexteto tiene un promedio de edad de 21 años y es dirigido por el técnico brasileño, Antonio Rizola, pero aunque el grupo ha mostrado progreso y buenos resultados, pues hoy nada es fijo.



Lo único claro es que desde que terminó el partido con Colombia el equipo quedó libre, cada una de las jugadoras irán a sus clubes sin saber a qué se atendrán.



Las integrantes quieren que el proceso no se pare, que siga, pero es un momento difícil porque no hay nada claro, tras la eliminación.



César Camargo, presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, le dijo a EL TIEMPO que la intención es que este grupo se mantenga, se mejore y que el técnico continúe.

​

“Eso es posible. Hay que hablar con el Ministerio del Deporte y con el Comité Olímpico Colombiano (COC). Ellos, como la entidad que presido, deben trabajar para que el grupo continúe, porque el proceso no debe terminar con el Preolímpico de Bogotá”, dijo Camargo. Y agregó:

Rizola, quien se despidió de la afición con lágrimas, tras no haber conseguido la casilla a Tokio, expresó el deseo de continuar.



“Antonio Rizola quiere quedarse en Colombia, es mi deseo. Creo que hemos hecho un buen trabajo y a este equipo hay que darle continuidad, pero eso depende del Ministerio del Deporte, del COC y de la Federación”, señaló el técnico.



“Creemos que se ha cumplido. Lastimosamente no se logró el objetivo de ir a Tokio, pero estuvimos cerca y el grupo puede seguir mejorando. Claro, hay que cambiar algunas cosas, pero eso hay que hablarlo con las personas encargadas de la continuidad”, precisó Rizola.



Será clave definir rápido el tema. Las jugadoras necesitan saber de su futuro y el DT también. Lo único cierto es que las partes quieren que se continúe.



El próximo gran evento para la Selección Colombia serán los Juegos Bolivarianos del 2021.



