¿Qué son los diplomas olímpicos?

No solo medallas se entregan en los Juegos Olímpicos, además, la organización otorga los famosos diplomas olímpicos, otro tipo de reconocimiento para algunos deportistas.



Esta distinción pretende valorar el desempeño de los deportistas que no alcanzaron a llevarse una de las medallas, de oro, plata o bronce en cada disciplina, pero quedaron cerca.



Los diplomas olímpicos no son nuevos, se otorgan desde la olimpiada de 1948, en Londres. Entonces se otorgaba a los deportistas que terminaban en las posiciones cuarta, quinta y sexta.



Desde la olimpiada de 1984, en Los Ángeles, el Comité Olímpico Internacional otorga los diplomas hasta el octavo puesto.



Por eso, el ciclista colombiano Rigoberto Urán se hizo acreedor de dos diplomas, uno por su octavo lugar en la prueba de ruta, y otro por su octavo puesto en la contrarreloj.



¿Pero para qué sirve? Se trata de un documento físico oficial que lleva el nombre del deportista, la disciplina y certifica su posición en la prueba. También lleva las firmas de los organizadores.



Además de Urán, Colombia también ha ganado diplomas con Andrea Ramírez, que llegó a los cuartos de final en el Taekwondo. La pesista Mercedes Pérez, que ocupó la cuarta posición en los 64 kg. Y los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah que estuvieran cerca de la semifinal.



DEPORTES

