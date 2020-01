Las opciones de Colombia para ir a Olímpicos en el voleibol femenino

La Selección Colombia de Voleibol femenina disputará este jueves en la noche en el coliseo El Salitre, contra Argentina, el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los dos equipos son los únicos con opción en la última jornada. En la práctica, parten de cero, tras un torneo perfecto. Tanto las colombianas como las argentinas han derrotado a Venezuela y a Perú 3-0, no han cedido ningún set y llegan a este partido en la plenitud de condiciones.



En el papel, Argentina es la favorita, pues tiene en el plantel jugadoras que ya estuvieron en los Olímpicos del 2016. Sin embargo, hay varias razones de peso para pensar que Colombia tiene ventaja sobre ellas para ir a Tokio 2020.





En primer lugar, es un grupo unido, muy compacto, que se ha construido con trabajo y dedicación. Las jugadores vienen juntas desde hace nueve años y subiendo el nivel.

Varias de ellas, como Amanda Coneo y María Alejandra Marín, para nombrar dos de las referentes, juegan en el exterior, han disputado series definitivas en sus ligas, por lo que no extrañan estar en instancias como esta.



Hay jugadoras que con su labor respaldan el trabajo de Coneo y Marín. Margarita Martínez es una receptora de gran nivel y con buena pegada. La líbero, Camila Gómez, es fuerte en la recepción, en el liderazgo defensivo, mientras que Dayana Segovia siempre aparece en los momentos difíciles para apagar incendios.



A la ofensiva el seleccionado colombiano tiene táctica y movimientos en los que Coneo, Segovia y Marín se destacan.



El sexteto tiene mejores resultados que las argentinas en los últimos tiempos. Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos, dicen a las claras que han llegado a finales en certámenes de importancia y eso ayuda a la consolidación, a la confianza.



La altura de Bogotá, 2.600 metros, hace mella en ambos conjuntos, pero sin duda que en las dos jornadas se ha visto que Argentina ha sentido mucho más ese factor, que debe ser decisivo a la hora de que el partido se prolongue.



La localía pesa. Las argentinas saben qué es jugar como visitantes, tienen experiencia en eso, pero esa voz de aliento del público que llenará el coliseo será clave. La gente no juega, no se mete a la cancha, pero sí empuja desde la tribuna y da ánimo. Su respaldo será importante.



Para lo último dejamos al técnico, Antonio Rizola, un hombre que ha disputado con las elecciones de Brasil finales de Juegos Olímpicos y que sabe mover sus fichas, disputar partidos claves.



Rizola conoce bien el grupo, lo sabe manejar, es el papá de las jugadoras y siempre saca el as de la manga para salir de momentos complicados y llevar a su selección a la victoria.



