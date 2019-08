Programación de Colombia para el sábado 10 de agosto en Panamericanos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este sábado 10 de agosto en los Juegos Panamericanos Lima-2019.

Arquería – Complejo de Villa María del Triunfo

09:00 – Cuartos de final arco recurvo mixto: Ana María Rendón y Daniel Pineda esperan rivales

11:00 – Cuartos de final arco compuesto mixto: Sara López y Daniel Muñoz esperan rivales

14:22 – Final de arco compuesto mixto

14:44 – Final de arco compuesto individual: Sara López vs. Andrea Becerra (MEX)



Atletismo – Estadio de la Videna

14:20 – Final salto con pértiga: Wálter Viáfara

14:55 – Final 800m: Donovan Robledo

15:45 – Final lanzamiento de jabalina: Dayron Márquez y Arley Ibargüen

15:10 – Final 3.000m obstáculos: Carlos Sanmartín

16:40 – Final relevo femenino 4x400

16:54 – Final relevo femenino 4x400



- Baloncesto femenino – Coliseo Eduardo Dibós

18:00 – Medalla de bronce

21:00 – Final



- Ciclismo de ruta – Costa Verde San Miguel

09:00 – Prueba de fondo femenina: Lina Rojas, Lina Hernández y Jéssica Parra

13:00 – Prueba de fondo masculina: Juan Esteban Arango, Jordan Parra, Bryan Gómez y Brandon Rivera.



- Esgrima – Centro de Convenciones de Lima

10:00 – Sable masculino equipos: Sebastián Cuéllar, Luis Enrique Correa y Pablo Tróchez



- Fisicoculturismo – Coliseo Mariscal Cáceres

16:00 – Final Masculino Classic Bodybuilding: Carlos Giraldo

17:00 – Final Femenino Fitness: Ana Marcela Correa



- Golf – Lima Golf Club

08:00 – Tercera jornada: Paola Moreno, Paula Hurtado, Santiago Gómez y Ricardo Celia



- Judo – Villa Deportiva Nacional

15:00 – Clasificaciones y finales -63 kg: Madeleine Chocontá

15:00 – Clasificaciones y finales -70 kg: Yuri Alvear



- Karate – Polideportivo Villa El Salvador

Desde las 10:00

Hasta 84kg: Carlos Sinisterra vs. Esteban Espinoza (VEN)

Hasta 84kg: Carlos Sinisterra vs. Freddy Valera (VEN)

Hasta 84kg: Carlos Sinisterra vs. Carlos Mendoza (PER)

Más de 84kg: Diego Lenis vs. Franklin Mina (ECU)

Más de 84kg: Diego Lenis vs. Enel Castillo (DOM)

Más de 84kg: Diego Lenis vs. Daniel Gaysinski (CAN)

15:20 – Finales



- Lucha Libre – Coliseo Miguel Grau

Desde las 10:00

Cuartos de final de libre 74 kg: Hernán Guzmán vs. Jevon Balfour (CAN)

Cuartos de final de libre 86kg: Carlos Izquierdo vs. Edinson Ambrocio (PER)



- Natación carreras – Complejo acuático de la Videna

Desde las 11:00 las clasificaciones

1500m libres femenino: María Paula Álvarez

200m combinado individual femenino: Laura Melo

200m combinado individual masculino: Santiago Corredor

4x100m relevo combinado femenino

4x100m relevo combinado masculino

20:30 – Finales



- Patinaje de velocidad – Pista de la Costa Verde San Miguel

Desde las 10:00

Clasificaciones 500 metros más distancia femenino: Geiny Pájaro

Clasificaciones 500 metros más distancia masculino: Pedro Causil

12:10 – Finales 500 metros más distancia femenino: Geiny Pájaro

12:30 – Finales 500 metros más distancia masculino: Pedro Causil

13:30 – Finales 10.000 metros eliminación femenina: Jhoana Viveros

14:15 – Finales 10.000 metros eliminación masculina: Alex Cujavante



- Ráquetbol – Villa Deportiva Regional El Callao

11:00 – Finales por equipos



- Tenis de mesa – Coliseo de la Videna

10:00 – Semifinal Equipos

17:00 – Final equipos



- Vela – Bahía de Paracas

11:30 – Finales



- Voleibol Femenino – Polideportivo El Callao

18:30 – Semifinales



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

@lisandroabel