Programa de Colombia para el jueves 1 de agosto en los Panamericanos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este jueves primero de agosto en los Juegos Panamericanos Lima-2019.

- Béisbol – Villa María del Triunfo

10:05 – Colombia vs. Canadá



- Boxeo – Villa Deportivo Regional del Callao

20:30 – Cristian Salcedo vs. Dainier Peró



- Ciclismo de Pista – Velódromo de la Videna

11:05 – Persecución equipos femenino: Milena Salcedo, Lina Hernández, Jessica Parra y Lina Rojas

12:08 – Ómnium masculino: Juan Esteban Arango

12:30 – Clasificación velocidad equipos femenino: Juliana Gaviria y Martha Bayona

12:41 – Clasificación Velocidad equipos masculina: Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Rubén Darío Murillo

12:54 – Ómnium masculino: Juan Esteban Arango

18:05 – Ómnium masculino: Juan Esteban Arango

18:20 – Final velocidad equipos masculino – Si clasifican

18:28 – Persecución Equipos femenino: Milena Salcedo, Lina Hernández, Jessica Parra y Lina Rojas

19:07 – Final Velocidad equipos femenino – Si clasifican

19:27 – Final ómnium masculino: Juan Esteban Arango



- Clavados – Complejo Acuático de la Videna

19:00 – Final Trampolín 3 metros sincronizado: Diana Pineda y Stefannie Madrigral

20:30 – Final trampolín un metro: Daniel Restrepo y Sebastián Morales



- Ecuestre – Escuela Equitación del Ejército

09:00 – Concurso completo Individual - 1ª Inspección Veterinaria



- Surf – Complejo Deportivo de Punta Rocas

13:11 – Isabella Gómez vs. Melanie Giunta (PER)



- Tenis de campo – Club Lawn Tennis

10:00 – Segunda ronda de sencillos: Santiago Giraldo, Alejandro González, Daniel Galán, María Camila Osorio, Emiliana Arango y María Fernanda Herazo





Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel