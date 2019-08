Programa de Colombia para el viernes 2 de agosto en los Panamericanos

El siguiente es el programa de los deportistas colombiano en los Juegos Panamericanos, para el viernes 2 de agosto.

*- Béisbol – Villa María del Triunfo*

19:05 – Colombia espera rival



*- Boxeo – Villa Deportivo Regional del Callao*

19:00 – Final -49 kg: Yuberjen Martínez vs. Oscar Collazo (PUR)

Sexto turno – Final -51 kg: Ingrit Valencia vs. Virginia Fuchs (USA)

Último turno – Final -75 kg: Jéssica Caicedo vs. Naomi Graham (USA)



*- Ciclismo de Pista – Velódromo de la Videna*

11:05 – Clasificación velocidad masculina: Kevin Quintero y Santiago Ramírez

11:24 – Keirin femenino: Martha Bayona

11:42 – Velocidad masculina: Kevin Quintero y Santiago Ramírez

18:05 – Velocidad masculina: Kevin Quintero y Santiago Ramírez

18:19 – Finales persecución por equipos femenino: Milena Salcedo, Lina Hernández, Jessica Parra y Lina Rojas

19:23 – Final keirin femenino: Martha Bayona (Si clasifica)



*- Clavados – Complejo Acuático de la Videna*

19:00 – Final Plataforma 10m sincronizada masculina: Sebastián Villa y Víctor Hugo Ortega

20:30 – Final Trampolín un metro femenino: Diana Pineda y Stefanie Madrigal



*- Ecuestre – Escuela Equitación del Ejército*

09:00 – Concurso completo Individual y por equipos – Adiestramiento



*- Gimnasia rítmica – Polideportivo Villa El Salvador*

13:00 – Clasificación individual aro: Lina Dussan y Oriana Viñas

14:05 – Clasificación individual pelota: Lina Dussan y Oriana Viñas



*- Ráquetbol – Villa Deportiva Regional El Callao*

10:00 – Inicio fase de grupos



*- Surf – Complejo Deportivo de Punta Rocas*

09:00 – Repechajes y semifinales



*- Tenis de campo – Club Lawn Tennis*

10:00 – Tercera ronda de sencillos: Santiago Giraldo, Alejandro González, Daniel Galán, María Camila Osorio, Emiliana Arango y María Fernanda Herazo.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel