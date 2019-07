Programa de Colombia para el martes 30 de julio en los Panamericanos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este martes 30 de julio en los Juegos Panamericanos Lima-2019.

*- Béisbol – Complejo Deportivo Villa María del Triunfo*

15:05 – Grupo B: Colombia vs. Argentina



*- Bowling – Bolera de la Videna*

09:00 – Sencillos Femenino – Match Play: María Rodríguez y Clara Guerrero

09:00 – Sencillos Masculino – Match Play: Alfredo Quintana y Manuel Otálora (Si clasifican)



*- Boxeo – Coliseo Miguel Grau – Callao*

14:00 – Semifinal 91 kg: Cristian Salcedo vs. Damion Brown (JAM)

14:30 – Semifinales 57 kg: Yeni Arias vs. Leonela Sánchez (ARG)

16:30 – Semifinales 49 kg: Ingrit Valencia vs. Miguelina Hernández (DOM)

17:00 – Semifinales 75 kg: Paola Caicedo vs. Tammara Thibeault (CAN)



*- Canotaje de Velocidad – Albufera de Medio Mundo en Huacho*

10:00 – Final C1-200 – Manuela Gómez



*- Esquí Náutico – Laguna Bujama en Cañete*

10:00 – Final Overall: Luisa Jaramillo, Daniela Verswyvel y Federico Jaramillo

16:00 – Final Wakeboard masculino: Jorge Rocha



*- Gimnasia artística – Polideportivo Villa el Salvador*

18:00 – Finales por aparatos



*- Squash – Videna CAR*

09:00 – Ronda de cuartos de final Equipos Femenino: Catalina Peláez Laura Tovar y María Tovar

11:30 – Ronda de cuartos de final Equipos Masculino: Miguel Rodríguez, Juan Vargas y Andrés Herrera.



*- Surf – Complejo Deportivo de Punta Rocas*

14:40 – Surf SUP masculino: Giorgio Gómez vs. Mariano de Cabo (ARG)

15:40 – Surf SUP femenino: Isabella Gómez vs. Lucía Cosoleto (ARG)



*- Tenis de campo – Club Lawn Tennis*

10:00 – Segunda ronda de sencillos: Santiago Giraldo, Alejandro González, Daniel Galán, María Camila Osorio, Emiliana Arango y María Fernanda Herazo



*- Voleibol playa – Estadio de Voleibol Playa en San Miguel*

10:00 – Puesto 5-6: Colombia vs. Chile



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel