Programa de Colombia para el lunes 5 de agosto en Juegos Panamericanos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este lunes 05 de agosto en los Juegos Panamericanos Lima-2019.

- Clavados – Complejo Acuático de la Videna

19:00 – Final trampolín tres metros femenino: Diana Pineda y Viviana Uribe

20:30 – Final plataforma 10 metros masculina: Sebastián Villa y Víctor Hugo Ortega



- Ecuestre – Escuela Equitación del Ejército

11:00 – Salto individual: Carlos López, Fernando Cárdenas, Juan Manuel Gallego y Rodrigo Díaz



- Esgrima – Centro de Convenciones de Lima

09:00 – Espada masculina individual: John Rodríguez

09:00 – florete femenino individual: Saskia van Erven y Tatiana Prieto

Finales en la tarde



- Gimnasia de trampolín – Polideportivo Villa El Salvador

17:00 – Final individual masculina: Ángel Hernández

17:40 – Final individual femenina: Katish Hernández



- Gimnasia rítmica – Polideportivo Villa El Salvador

13:00 – Finales de mazas: Lina Dussan y Oriana Viñas

13:35 – Finales de cinta: Lina Dussan y Oriana Viñas



- Ráquetbol – Villa Deportiva Regional El Callao

10:00 – Ronda de octavos y cuartos de final en individual y dobles.



- Tenis de mesa – Coliseo de la Videna

10:00 – Semifinal dobles mixtos: Paula Medina y Julián Ramos (Si clasifican)

11:45 – Sencillos femenino: María Fernanda Perdomo vs. Paulina Vega (CHI)

12:30 – Sencillos femenino: Paula Medina vs. Chelsea Edghill

16:00 – Sencillos masculino: Julián Ramos vs. Daniel González (PUR)

18:15 – Semifinales dobles femenino y masculino

20:00 – Final dobles mixtos

20:45 – Final de dobles mixtos



- Vela – Bahía de Paracas

11:30 – Regata 5 y 6 Laser Standard: Andrey Quintero

11:30 – Regata 5 y 6 Sunfish: Simón Gómez



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel