Programa de Colombia para domingo 4 de agosto en Juegos Panamericanos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este domingo 04 de agosto en los Juegos Panamericanos Lima-2019.

- Atletismo – Parque Kennedy

08:00 – Final 20 km. Marcha femenino: Lorena Arenas y Sandra Galvis

10:30 – Final 20 km. Marcha masculina: Éider Arévalo y Leonardo Montaña



- Béisbol – Villa María del Triunfo

11:05 – Partido por bronce

18:05 – Final por el oro



- Ciclismo de Pista – Velódromo de la Videna

11:42 – Final mádison femenino: Milena Salcedo y Jéssica Parra

18:05 – Final velocidad femenina (Si clasifican)

18:48 – Final keirin masculino (Si clasifica)

18:54 – Final mádison masculina: Juan Esteban Arango y Jordan Parra



- Clavados – Complejo Acuático de la Videna

19:00 – Final trampolín tres metros masculino: Sebastián Morales y Daniel Restrepo



- Ecuestre – Escuela Equitación del Ejército

10:00 – Final Concurso completo Individual y equipos – Salto



- Gimnasia de trampolín – Polideportivo Villa El Salvador

11:09 – Clasificación individual masculina: Ángel Hernández

12:39 – Clasificación individual femenina: Katish Hernández



- Gimnasia rítmica – Polideportivo Villa El Salvador

16:00 – Finales de aro: Lina Dussan y Oriana Viñas

16:35 – Finales de pelota: Lina Dussan y Oriana Viñas



- Ráquetbol – Villa Deportiva Regional El Callao

10:00 – Sebastián Franco vs. Jhonatan Luque (PER)

10:00 – Cristina Amaya vs. Josefa Parada (CHI)

14:00 – Dobles masculino: Colombia vs. Perú

14:00 – Dobles femenino: Colombia vs. Cuba



- Surf – Complejo Deportivo de Punta Rocas

09:00 – Finales Surf SUP y Surf Open



- Tenis de mesa – Coliseo de la Videna

10:00 – Dobles mixtos: Paula Medina y Julián Ramos vs. Eugene Wang y Mo Shang (CAN)

12:00 – Dobles femenino: Paula Medina y María Perdomo vs. Clio Barcenas y Yadira Silva (MEX)

18:00 – Cuartos de final dobles mixtos (Si clasifican)

19:00 – Cuartos de final dobles femenino (Si clasifican)



- Vela – Bahía de Paracas

11:30 – Regata 3 y 4 Laser Standard: Andrey Quintero

11:30 – Regata 1 y 2 Sunfish: Simón Gómez

11:30 – Regata 1 y 2 Kite: John Jairo Mora



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel