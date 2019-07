Angie Orjuela, primera medalla de Colombia en Panamericanos de Lima

Angie Orjuela se convirtió en la primera deportista colombiana en entregarle a la delegación una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que arrancaron la lucha por los metales este sábado.

Orjuela fue bronce en la competencia del maratón, que se realizó en la capital peruana. La atleta nacional logró el metal con tiempo de 2 horas 32 minutos 27 segundos, a 1 minuto 32 segundos del oro, la local, Gladys Tejada, mientras que la plata quedó en poder de la estadounidense Bethany Sach, que arribó a la meta 25 segundos después de Tejada.



“Quería un podio. Sabía que era difícil. Mejoré la marca personal y el trabajo estuvo bien hecho”, dijo la colombiana.



Y agregó: “Pensé que no podía. No quise arriesgar y dejé que arrancar tan rápido. Pensé que no iba a poder y fui de menos a más. Hace tres años que no mejoraba la marca y me siento muy satisfecha”.



La carrera no fue tan rápida. El clima frío de Lima impidió que se hiciera un buen guarismo. Tejada se colgó el metal dorado al parar el cronómetro en 2 horas 30 minutos 55 segundos.



La delegación colombiana estaba pendientes de las rondas finales en el bolo, el squash y el arranque del torneo de pesas para seguir sumando metales en la respectiva tabla.

​

Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima