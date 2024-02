'Era mejor aceptar el error': exministro de Deporte de Duque critica a presidente Petro

Un golpe duro recibió el país el pasado enero tras la determinación de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 a Colombia, algo que todavía tiene repercusión.



El incumplimiento con el pazo de cancelar 8 millones de dólares, cuatro antes del 31 de diciembre del 2023 y el resto antes del 30 de enero del 2024, le dio pie a esa organización de tomar la decisión de que Barranquilla y el país no fueran la sede de las justas.

Panam Sports y Astrid Rodríguez Foto: Archivo y César Melgarejo. EL TIEMPO

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir al tema desde Múnich (Alemania) y advirtió que Panam Sports se burló del país, día después de que la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, presentara su renuncia.



Allá alguien cometió un error. Eso me lo dijo ella. Sabíamos que eso iba a costar el Ministerio. No fue un error de ella, pero el funcionario que cometió el error que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo, pues originó que no haya Juegos Panamericanos en Colombia”, dijo Petro.



Y agregó: “Debo decir que la burocracia que dirige eso en América Latina espera el dinero y es una competencia por dinero. No es propiamente el mundo deportivo. Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte que gana mucho dinero, se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas. Ellos se burlaron de nosotros”.

#Atención | Férrea defensa del presidente Gustavo Petro al rol de la saliente ministra del Deporte Astrid Rodríguez. "Alguien cometió un error (por los Juegos Panamericanos) no fue un error de ella (...) ellos (Panam Sports) se burlaron de nosotros", dijo desde Alemania pic.twitter.com/o4avXRXcH7 — RCN Radio (@rcnradio) February 17, 2024

Petro señaló que Panam Sports se adelantó a tomar la decisión, cuando el plazo de entregar e dinero no había concluido.



“El acuerdo que hicieron con la ministra saliente que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos, que nos cuestan, que es plata de todo el pueblo colombiano y ellos, al menos 15 días antes de cumplirse esa fecha suspendieron a Barranquilla como sede de los Juegos. Es una burla a Colombia y es una burla por dinero. La responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio, ni del gobierno anterior, que olvidaron hacer unos pasos”, sentenció el primer mandatario del país.

Lucena critica al presidente Petro

El exministro del Deporte Ernesto Lucena, quien estuvo a cargo de la cartera en el mandato del expresidente Iván Duque, no estuvo de acuerdo con las palabras de Gustavo Petro desde Alemania y salió a criticar sus palabras.



Estas declaraciones no le hacen bien a las relaciones con las instituciones deportivas internacionales. Era mejor aceptar el error y propiciar nuevos caminos de encuentro. Tengo entendido que “el cambio” propicia el diálogo y no la confrontación.

Ernesto Lucena Foto: Captura de pantalla

