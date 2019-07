Presidente Duque firmó la ley del Ministerio del Deporte

El presidente de la República, Iván Duque, firmó este jueves la ley de la creación del Ministerio del Deporte, que pretende dar una ayuda muy grande a todos los deportistas del país.

"El Ministerio del Deporte para mí es una gran ilusión. Ustedes vieron que le entregamos este miércoles el pabellón a nuestros deportistas que estarán en los Juegos Panamericanos, de Lima. Era un compromiso con ellos. Hay que fortalecer la institucionalidad, para que la plata del deporte les llegue a nuestros deportistas y no a los contratistas, para que tengamos mayor transparencia. Que le aportemos al alto rendimiento. Este ha sido un paso muy importante", aseguró Duque.

El abecé del Ministerio del Deporte

¿Qué beneficios le trae al país el nacimiento del Ministerio del Deporte?

El primer beneficio para el país es que con la creación del Ministerio del Deporte nace un organismo rector de la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Una entidad con autonomía presupuestal y administrativa, que velará por el desarrollo de todas las disciplinas, en todos los ámbitos, que van desde la recreación hasta la alta competencia.



Así mismo, la nueva cartera deberá formular, adoptar, dirigir, coordinar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia deportiva, recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de los colombianos.



¿Este Ministerio funcionará al lado de Coldeportes?

No. Precisamente la nueva Ley establece que Coldeportes se transformará en el Ministerio del Deporte, como organismo principal de la Administración Pública, del nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte.



¿Dónde tendrá sede este Ministerio?

La Ley determinó que la sede principal del Ministerio del Deporte será en Bogotá.



¿Cuánto les va a costar a los colombianos la creación de este Ministerio?

La norma que le dio vida a la nueva cartera del Deporte guarda el principio de austeridad del Gobierno del Presidente Duque, en la medida en que en el parágrafo del artículo 13 se determinó que “la transformación de Coldeportes en el Ministerio del Deporte no debe generar gastos de funcionamiento superiores a los que tenga Coldeportes en el momento de su transformación”.



Así mismo, se definió que la planta de personal que hoy se encuentra vinculada a Coldeportes quedará incorporada automáticamente en el Ministerio.



¿Cuáles son las principales funciones que va a tener el Ministerio?

La Ley que crea el Ministerio del Deporte estableció 39 funciones que deberá cumplir la cartera. Entre las más destacadas, están:



Formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.



Deberá realizar el plan sectorial de la cartera, que será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de que todos los planes, proyectos y metas que se determinen hagan parte de la hoja de ruta del Gobierno.



Dentro de las funciones también se determinó que las administraciones municipales deberán expedir normas de urbanismo, en las que se incluyan las reservas de espacios suficientes y de infraestructuras para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo, de tal forma que se garantice la formulación de programas destinados al desarrollo de la actividad física en todo el país.



Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios para la práctica del deporte en sus modalidades de bajo y alto rendimiento.



Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de sus objetivos, y orientar el deporte colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, las federaciones deportivas, los institutos y ligas departamentales y municipales, entre otros, para apoyar nuevos talentos deportivos en todas las regiones del país.



De la misma manera, bajo la tutela del Ministerio quedará la dirección y administración del Laboratorio de Control al Dopaje, así como el Centro de Alto Rendimiento y el Centro de Servicios Biomédicos, entre otros.



Otra de las tareas clave de la nueva cartera será el incentivo y fortalecimiento de la investigación científica, difusión y aplicación de las ciencias aplicadas al deporte, con el fin de que haya un mejoramiento de las técnicas que redundará directamente en el rendimiento de los deportistas en formación y alto rendimiento.



Pero, ¿solamente atenderá los deportes tradicionales?

No. También dará impulso a los deportes autóctonos, de baja difusión, extremos, alternativos y de alto rendimiento y recreativos, en coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando que para se desarrollen de acuerdo con los principios del movimiento olímpico.



Impulsar y promover las prácticas y los deportes alternativos.



¿Y las poblaciones vulnerables o la tercera edad?

Para esta población, el Ministerio deberá formular y ejecutar programas para la educación física, deporte y recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados o en condiciones de vulnerabilidad.



También apoyará y fomentará la promoción del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a nivel local, regional y nacional, representando sus culturas, en coordinación con las autoridades étnicas y comunitarias.



Además, deberá formular, promover, ejecutar y evaluar políticas públicas para promover los espacios de inclusión deportiva, recreativa a personas con algún tipo de deficiencia, limitación o restricción.



¿Cuándo comenzará a funcionar este Ministerio?

Desde el momento de la sanción de la Ley, el Ministerio del Deporte tendrá un año para adecuar sus procedimientos y operaciones a la nueva naturaleza jurídica y estructura administrativa.



