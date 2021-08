Razones por las que el TAS le dijo no a Yuberjen Martínez

El Trubunal de Arbitaje Deportivo desestimó este miércoles el reclamo que hizo Colombia por la derrota de Yuberjen Martínez en la pelea de cuartos de final del boxeo olímpico, contra el japonés Ryomei Tanaka.

(Le puede interesar: ‘Nos botaron 5 años de trabajo y sacrificio’: DT de Yuberjen)



El reclamo colombiano fue escuchado, pero la decisión fue negativa para Yuberjen, ¿por qué?

Facebook Twitter Linkedin

Yuberjén Martínez y japonés Foto: EFE



Según detalles conocidos por EL TIEMPO, en la audiencia del TAS habló Yuberjen. Expuso su queja. Colombia, con sus abogados, presentó argumentos, videos y fotos de la salida en silla de ruedas del japonés, pero no pudieron lograr que se cambiara la decisión.



Los japoneses argumentaron que su boxeador terminó la pelea en la situación que se vio, en silla de ruedas, porque estaba deshidratado. Es decir, que sí estaba apto para seguir peleando.



Si un peleador no puede participar en la pelea programada, gana el otro; es decir, su rival, pero no Yuberjen porque no es el rival en la semifinal.

(Lea además: Yuberjen Martínez: ¿hubo o no ‘pitanazo’ contra el colombiano en Tokio?)



Además, el juez del ring dijo que el japonés había ganado. Colombia llevó ante el TAS una apelación, pero la respuesta fue que si no se demostraba una decisión irregular o corrupta, había que creerle al juez.

Los abogados colombianos sabían que era difícil que el TAS revocara la decisión. Sin embargo, en sus argumentos buscaron casos similares para encontrar un sustento, así fuera en otros deportes, pero en esas ocasiones se demostró amaño de los jueces, lo que no es posible demostrar en este caso con la pelea de Yuberjen.



En conclusión, el TAS no estimó el caso porque no era posible demostrar que el juez haya actuado de forma "anormal".



Martínez fue eliminado en los cuartos de final de la categoría de 54 kg tras perder en decisión dividida contra el japonés Ryomei Tanaka, en un fallo polémico por lo sucedido en el cuadrilátero.



Le puede interesar: (Zambrano busca una medalla en los 400 m de los Olímpicos)



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Colombia: las razones del retroceso en los Juegos Olímpicos de Tokio



-El video del japonés que venció a Yuberjen, en silla de ruedas



-Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos