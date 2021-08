El boxeo olímpico: ¿malos perdedores o fallas de los jueces?

Se ha vuelto costumbre que los boxeadores salgan aburridos del cuadrilátero, que se quejen y critiquen abiertamente las decisiones de los jueces tras sus peleas. Los casos son numerosos y el más reciente es el del colombiano Yuberjen Martínez, quien según sus propias palabras, se sintió "robado", al perder su pelea de cuartos de final en Tokio contra el japonés Nakata.

Los casos de quejas son numerosos en la historia del boxeo mundial: Jo Dong-gi. Byun Jung-il. Roy Jones Jr. Evander Holyfield. Floyd Mayweather Jr. Alexis Vastine. Michael Conlan son algunos de los que se han sentido víctimas de decisiones de los jueces.

El boxeo olímpico

En los Juegos Olímpicos las controversias no paran, recordada es la sentada de Byun en el cuadrilátero en los juegos de Seúl 1988 o cuando Conlan les mostró el dedo del medio a los jueces en Río 2016. ¿Existe una conspiración? ¿Hay favorecimientos? ¿O se trata de errores propios no reconocidos? Esas son las grandes dudas en torno al boxeo olímpico. Ahora, Yuberjen entra en ese grupo, con sus declaraciones, al considerar que fue injusta la decisión.

Hay que tener presente que las peleas olímpicas son a tres 'rounds'. Son peleas cortas por necesidad, ya que los boxeadores deben hacer varios combates en poco tiempo.



Se trata de combates de 9 minutos en total, 3 en cada 'round', tiempo en el que las diferencias entre los boxeadores suelen ser mínimas, si se comparan con los 36 que duran los combates profesionales.

Yuberjen Martínez Foto: EFE



Por eso, las decisiones de los jueces son necesarias, a menos que un competidor derribe a su oponente y lo deje fuera de pelea.



Sin embargo, se trate de decisiones subjetivas y por eso es que se despiertan tantas polémicas entre los perdedores, que no comparten la puntuación que les dan o se sienten injustamente calificados.



"No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Yo me sentí ganador, y yo soy muy sincero respecto a mis combates", dijo indignado Martínez en la zona mixta de la arena Kokugikan de Tokio tras perder su combate.



Por eso los jueces quedan en el ojo del huracán, sobre todo cuando se impone el local, porque se despiertan suspicacias, como en el caso de la victoria de Nakata contra Yuberjen. En las peleas de Tokio hay jueces de los cinco continentes, se busca esa pluralidad, pero cada quien interpreta la pelea a su manera en ese sistema de calificación que es de diez puntos por 'round'.



La Asociación Internacional de Boxeo se ha esforzado por capacitar a los jueces en este sistema, sin embargo, fue marginada de los juegos en el 2019, tras problemas financieros y las constantes quejas sobre los fallos que hubo en los juegos de Río.

El debate está abierto entre quienes piensan que los boxeadores no saben perder, y los que creen que evidentemente hay errores garrafales en la interpretación que dan los jueces.





