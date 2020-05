Pesistas, en alerta máxima por severa sanción a Pantano por dopaje

El drama que viven varios deportistas colombianos con el tema del dopaje se reactivó y en ese grupo están los pesistas Yenny Sinisterra, Ana Iris Segura y Juan Solís.

Los tres están suspendidos provisionalmente por sus resultados analíticos adversos con boldenona, y sus casos están parados, otra de las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus.

Sinisterra, Segura y Solís fueron controlados en una concentración en Colombia y sus resultados arrojaron alta concentración de boldenona, la sustancia que tiene contra la pared al ciclista Fabián Puerta y por la que el tenista Robert Farah, que pudo demostrar su inocencia, pasó momentos difíciles.



Los tres atletas se han visto perjudicados por las suspensiones de las actividades deportivas debido al covid-19.



No han podido viajar para estar en la apertura de la muestra B y tampoco tienen dinero para su defensa.



"No ha cambiado mucho el tema desde que nos comunicaron que teníamos ese problema. No tenemos dinero para contratar un abogado y por eso abrimos una cuenta para pedir ayuda. Nos toca reunir unos $240 millones. Mientras tanto, tratamos de entrenar en la casa", le dijo a EL TIEMPO Segura.

El asunto involucra a la Federación Colombiana de Pesas ya que puede ser sancionada por un año sin actividad, por los tres positivos en un mismo año, de acuerdo con la normatividad de la Federación Internacional. Esto pondría en riesgo la participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El aplazamiento de los Juegos beneficia tanto a los deportistas colombianos como a la federación, pues da espacio para que las decisiones se prolonguen.



“Como todo está parado, pues no hay nada nuevo. Que los Olímpicos se hayan aplazado nos da tiempo para resolver el problema, pero es que tampoco lo de nosotros lo podemos tratar. Ojalá pase a tiempo todo esto y podamos ejercer nuestra defensa”, precisó Sinisterra.

Una vez conocido el caso, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, señaló que lamentaba el hecho, pero que no podía ayudar a los deportistas en su defensa, porque eso no hace parte de las funciones del despacho.



“Los deportistas merecen su debido proceso, son ellos los que tienen que defenderse. Como ministerio no podemos meternos en ese proceso siendo veedores y garantistas”, dijo.



Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), señaló que solo queda esperar a que todo se reactive para que ellos trabajen en su defensa y mirar cómo se evita la suspensión a la federación.



“El tiempo que vivimos con el tema del nuevo coronavirus y el aplazamiento de los Olímpicos da un margen a la federación y espero que eso se solucione a favor. Y para los atletas, pues no han podido hacer el trámite de visas y viaje a Canadá para apertura de la muestra B”, señaló Medina.

Otro de los puntos complicados es la situación de los pesistas, pues no pueden defenderse, no reciben apoyo económico y se las ingenian para levantar para el sustento diario.



“El momento no es fácil. La defensa se ha hecho difícil y ya casi que no pienso en eso. En estos duros momentos no recibo apoyo económico, y el apoyo de la familia ha sido fundamental. Vivo en Tuluá y trabajo en lo que se me aparezca”, contó Solís.



El tema de los pesistas se mueve debido a que el miércoles el ciclista Járlinson Pantano fue sancionado por cuatro años, tras haber dado positivo con EPO.



Pantano fue controlado fue ra de competencia el 26 de febrero del año pasado, caso que fue conocido el 15 de abril y del cual se desentendió.



En junio, el ciclista vallecaucano, ganador de una etapa del Tour de Francia del 2016, señaló que no iba a defenderse y que se retiraba de la actividad.



“Soy inocente. No voy a defenderme porque no pienso gastar el patrimonio de mi familia para que me absuelvan en dos o tres años. Nunca pensé en retirarme así de mi carrera”, señaló.



El miércoles, el Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), le impuso la sanción y todo quedará ahí. Mientras eso pasa, Pantano vive en Cali y está al frente del almacén de bicicletas de su propiedad y los pesistas siguen en vilo.





