Luis Javier Mosquera: ‘Disfruten porque han sido tiempos difíciles’

Luis Javier Mosquera logró la plata en la competencia de los 67 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo 25 de julio, con total de 331 kilos, mientras que el chino Lijun Chen fue el oro con 332 kilos.

El sentimiento. Estoy muy feliz. Todo el trabajo durante muchos años. Tuvimos muy cerca el oro y vamos a seguir trabajando porque lo quiero conseguir. En Río de Janeiro logré el bronce y ya subí un escalón.



Dedicatoria. En Yumbo deben de estar felices y que disfruten de esto. A mi familia, a todos los amigos, al Comité Olímpico Colombiano y al Ministerio del Deporte muchas gracias por el apoyo.



Sentimiento. Es un esfuerzo que valía la pena. Llevamos cinco años difíciles, el momento de la Fedepesas no es bueno, casi no venimos a Tokio. En fina, el tema de la pandemia, por eso digo que disfruten porque han sido tiempos difíciles. Es una bendición de Dios.



Los hijos. Los amo con todo mi corazón. Gracias a Dios se dio el resultado. Con esfuerzo se cumplen los sueños. Y a ellos es mi dedicatoria.



Medalla en el podio. Cuando estaba ahí recordé que hace cinco años quedé de cuarto y que me entregaron el bronce en el 2019, hoy puedo celebrar porque conseguí la medalla en plena competencia.



Un kilo. Estoy feliz. Nada es fácil,estuvimos a un kilo de ese oro, hay que seguir, estoy joven para seguir en esta labor.



Olímpicos de París. El tiempo es corto. Son solo tres años, pero seguro que nos irá mejor y ojalá lleguemos mejor preparados.



