Duro golpe a las pesas de Colombia con miras a los Olímpicos

Los casos positivos en el control al dopaje de Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris Segura tienen contra las cuerdas a la halterofilia colombiana, que este jueves recibió una pésima noticia por parte de la federación Internacional de este deporte, con la que el país quedaría por fuera de toda competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La entidad "aprobó específicamente una recomendación de la Agencia de Control Independiente (ITA) y la Comisión Antidopaje de la IWF independiente recientemente nombrada para restaurar el Artículo 12 de las Reglas Antidopaje de la IWF a un umbral, por el cual tres violaciones de las reglas antidopaje en un solo año desencadenaría un procedimiento de suspensión, en lugar de cuatro", dijo la Federación.



Lo anterior indica que Colombia estaría más cerca de ser suspendida y de no asistir con sus deportistas a los Olímpicos de Tokio, pues se viola claramente el reglamento.



"El tema no está fácil y la gente no entiende que hay que hacer un trabajo serio en la lucha contra el dopaje. Eso lo venimos haciendo en la Federación y las entidades internacionales lo reconocen. Sin embargo, esta decisión supone un camino complicado para ir a Tokio", le dijo a EL TIEMPO William Peña, presidente de Fedepesas.



El año pasado, la Federación Internacional de Halterofilia, había cambiado el artículo señalado, al subir cuatro casos positivos y no tres para sancionar a la entidad infractora.



Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) salió al paso de la decisión y recomendó volver a la normativa de la sanción teniendo en cuenta los tres casos en un solo año.



"Seguimos en la lucha. El tema es que la gente ha visto la seriedad que tenemos y ningún deportista puede ir en contra de las directrices. Todavía aspiro a que no nos sancionen y podamos ir a los Juegos, aunque el tema es bien complicado", añadió el dirigente.



"Espero que no haya sanciones y que no nos dejen por fuera de los Olímpicos. La situación es compleja. Queremos que los deportistas sean conscientes de que el camino es el entrenamiento, que cumplan con el paradero, que den la cara para los controles, lo queremos más llamado de atención", indicó.



Peña señaló que lo que se quiere es que no haya una sanción de ocho años sin competir y que se pueda ir a los Olímpicos, así sea con menos deportistas.



"Fueron casos aislados. La defensa nuestra es la lucha que tenemos contra este problema. Todo eso va en contra de las directrices", concluyó el dirigente.



