¡Una luz! Las pesas de Colombia podrían competir en Olímpicos de Tokio

La posibilidad de que las pesas colombianas no estén presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a los positivos por boldenona de los atletas Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris Segura es un tema que cada día se aclara más.

Según la normativa de la Federación Internacional de este deporte, si en un país se presentan tres o más casos positivos en un solo año dicha delegación quedará excluida de la participación de las justas, algo que podría cambiar en los próximos días.



“Por un lado está la interposición de los recursos, procedimientos ante la Agencia Internacional de Pruebas y luego el TAS, con tiempos largos y uno no sabe si pueden quedar firmes las sanciones o ser modificadas”, indicó Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).



“La otra es la argumentación de la Fedepesas para demostrar el compromiso que se ha tenido contra la lucha de dopaje y las medidas que se han implementado en el país. Si son aceptadas las explicaciones ante la Federación Mundial podría darle a Colombia la opción de ir a los Olímpicos, sin saber en qué condiciones, con cuántos atletas”, precisó el dirigente.



Por el momento, los atletas fueron sancionados por cuatro años, pero ellos han informado que harán el uso de los recursos de defensa, por lo que las sanciones no se aplican por el momento.



“Hoy no hay ninguna sanción para la Federación o el país. La Federación internacional ha revisado sus normas y hay modificaciones que han favorecido a Colombia. Tenemos 3 casos positivos en el reglamento y parece que se va a aumentar a 4 casos en el último año para legitimar una suspensión, lo que favorecería la presencia colombiana en Tokio”, agregó Medina.



“La expectativa es alta de que Colombia tome parte en los Olímpicos, pero no se sabe con cuántos atletas”, señaló el Presidente del COC.



