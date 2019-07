Mercedes, del drama a la felicidad de ganar el oro

Mercedes Pérez no contuvo las lágrimas. Desde que subió a la tarima segundos antes de la premiación lloraba como una Magdalena. Tal vez era la alegría de su tercer metal dorado en tres Juegos Panamericanos al hilo, pero no, ella tenía otro significado mucho más profundo: su hermano.

“Tuve un compromiso con un ángel que estuvo en el cielo. Cumplí con mi país, con mi familia, con el profesor Oswaldo Pinilla, quien siempre me ha respaldado, en las lesiones, en la recuperación y en la victoria”, señaló.

Pérez no la tuvo fácil. Después de la competencia confesó que siempre que subía a levantar se encomendó a Jaír, su hermano que murió, por quien hace todo.



Perdió el movimiento con la ecuatoriana Angie Palacios, de solo 19 años. Ambas levantaron 105 kilos, pero la rival de Pérez lo hizo primero. En la tercer lugar terminó la estadounidense Mathlynn Saser, con 102 kilos.



Ya en envión Pérez fue la más fuerte. Su primer intento fue de 127 kilos, con lo que casi que aseguró la meta. Luego, alzó 130, con récord para las justas. Después intentó el 135 y no pudo. El oro lo ganó con 235 kilos, con marca panamericana.



“Fue una lucha dura, pero me la gocé. Estoy feliz. Irradio gozo. La ecuatoriana es buena, viene de un proceso, es joven, pero saqué la veteranía, la leona que tengo por dentro”, señaló.



Y agregó: “Tengo varios gritos antes de levantar. Uno es haya saya. No es ningún idioma, es algo que me ayuda a conectarme con el deporte, conectarme con la barra”.

Jaír también tiene su parte en ese ritual de Mercedes Pérez en la competencia.

“Lo otro que digo es Yayo, así le decía a mi hermano que hoy no está. Es simplemente eso, no es un idioma extraño, son palabras y frases que significan mucho para mí”, precisó.



“Me quité un peso de encima. Son mis terceros juegos Panamericanos, ya llevo tres oros, pero la competencia más dura ha sido esta”, concluyó la samaria, que ahora mira al Mundial de Pesas de Tailandia y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel