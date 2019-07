Rodallegas, de la rusa al oro panamericano

Brayan Rodallegas logró la medalla de oro en los 81 kilos del levantamiento de pesas, este domingo en la jornada de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Brayan Rodallegas es humilde. Contesta su teléfono celular a todo el que lo llame y habla con fluidez, con la misma alegría con la que se sube a la tarima a levantar su peso.



Rodallegas integra el seleccionado colombiano de levantamiento de pesas, que poco a poco se renueva. Es uno de los jóvenes del equipo y que tiene gran proyección.



Llegó a este deporte por carambola. Su papá, William, tenía que ir a la obra del coliseo de Villavicencio a poner el piso y se llevaba a su hijo para que le ayudara.



En medio del alistamiento del cemento, de la lijada del material, Brayan se dio cuenta que dentro del escenario había mucho movimiento, echó un vistazo y vio cómo los pesistas estaban entrenando. Poco le puso atención.



Días después regresó a la labor con William. Se acercó y habló con el encargado, quien aceptó la propuesta de comenzar sus entrenamientos y se quedó.



William es un hombre que se gana la vida en ‘oficios varios’, como dice su hijo. A él y a Claudia Guerrero, su mamá, Brayan les debe todo. Tiene una hermana, Camila, quien es la menor de la familia.



“Yo tengo siempre en mente a mi familia. Ellos son los que me han visto progresar, son los que me ayudaron cuando lo necesitaba”, le dijo Rodallegas a EL TIEMPO.



Terminó el bachillerato. Era un estudiante que poco se destacó, pero en el deporte hizo ‘hasta para vender’.



“Cuando iba a trabajar con mi papá él me pagaba un dinero. Me servía para la gaseosa y me entusiasmé. A nosotros nunca nos faltó nada, pero tampoco lo teníamos todo en la casa”, precisó.



Brayan nació el 15 de noviembre de 1997, cuenta con 21 años y llegó a los Juegos Panamericanos como novato, nunca había participado en ellos.



El año pasado, María Isabel Urrutia, la medallista de oro en los Juegos Olímpicos del 2000, se lo llevó para Bogotá.



Rodallegas entrena bajo la batuta de Urrutia, de quien dice ser su admirador.

“Tengo claro lo que ella hizo y es una persona que me ha ayudado mucho”, declaró Rodallegas, quien es el novio de Rosivé Silgado, quien también compitió en Lima, Perú, en la categoría de los 59 kilos.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel