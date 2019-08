Este es Anthony Zambrano, la nueva figura del deporte colombiano

Apenas tenía 10 años, pero sus fuerzas de superación para ayudarle a su madre, Miladis Martínez, en los gastos del hogar eran tan enormes como sus mismos sueños de algún día poder regalarle una casa para que viviera tranquila, con sus comodidades y sin ningún tipo de afán. No le importó tocar puertas y ofrecerse para manejar un bicitaxi, trabajar como ayudante de construcción o reciclar chatarra. Por la musa de su vida haría lo que estuviera a su alcance. Hoy, el atleta Anthony José Zambrano recoge esas siembras que con amor plantó. En su cuello cuelgan las dos sensacionales medallas de oro que ganó en los 400 metros y los 4 × 400, que obtuvo en los pasados Juegos Panamericanos, y en su alma está la felicidad por ver la sonrisa de agradecimiento de su mamá.

Zambrano nació en Maicao, La Guajira. Su mamá es quien ha visto por él. No conoció a su padre, lo perdió a causa de la violencia, pero ella trabajó arduamente para sacarlo adelante. Miladis estudió criminalística y se trasladó a Barranquilla cuando Anthony era muy pequeño. En esta ciudad, sin saberlo, él se iba a convertir en la superfigura del atletismo colombiano.



La situación familiar no era tan fácil. Ella quedó sola, con poca ayuda, pero su labor la llevó a no descuidar en ningún momento a su hijo, quien ya puede decir que ve por su mamá.

“Nosotros vivíamos en un barrio de Soledad. Mi mamá no tenía para comprarme esas cosas que yo quería. Allí, un vecino me dijo si quería manejar un bicitaxi, y le dije que sí. Me hacía más o menos 40.000 pesos diarios, y así fue como me compré unos zapatos para el colegio. Yo creo que esta práctica me sirvió para el atletismo, porque desarrollé mucha fuerza en las piernas. Es que yo transportaba hasta tres personas por viaje”, le relató a EL TIEMPO Zambrano.

Anthony José Zambrano con la medalla de oro. Foto: Reuters

Pero ese no fue el único trabajo que tuvo de pequeño y forjó su carácter. Sobre sus hombros también tuvo el peso de ladrillos. Anthony y unos amigos les dijeron a unas personas

Nacido para correr

El deporte siempre fue lo suyo. Jugó fútbol, pero el atletismo le ganó por goleada.

“Jugué fútbol, pero no me iba bien. Me recomendaron el atletismo, fui a entrenar, lo probé y me gustó. No me arrepiento”, dijo Zambrano.



Zambrano es fruto de la búsqueda de talentos para el atletismo. Nació para el deporte en los Juegos Intercolegiados de Barranquilla. Lo vieron correr, lo seleccionaron, y el hombre se hizo más famoso.



A esta prueba de los 300 metros llegó con mucha ilusión, pero sin mucha preparación. Además, no tenía zapatos para correr y tampoco lo quiso hacer en medias, así que corrió descalzo.



“Recuerdo que mi primera carrera la disputé por mi colegio, María Cano. Participé en los 300 metros y le gané a un chamaco que tenía un pocotón de tiempo entrenando. Corrí descalzo bajo un solazo. Me gané mi medallita y estaba muy contento. Es bueno recordar que mi primera medalla la gané descalzo, con suela de callos”, narró.



Su tiempo lo llevó a ser el centro de atracción. Ahí fue cuando Juan Carlos Cervantes se fijó en él y comenzó un proceso importante, el mismo que lo llevó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y lo tiene como uno de los nueve deportistas nacionales con cupo a Tokio 2020.

Anthony Zambrano, atleta colombiano. Foto: Reuters

Gracias a sus resultados, el joven talento se ganó una beca, pero su idea de irse para Estados unidos a estudiar medicina forense no la pudo concretar. Es la carrera que quiere hacer, pero es muy costosa y esa beca poco le cubría.



A partir de ese momento, su vida cambió gracias al atletismo. Ezequiel Suárez, profesor de educación física de su colegio, le recomendó ir a la Liga de Atletismo del Atlántico, en donde coincidió con Orlando Ibarra, su presidente, con quien tuvo mucha afinidad, y desde el primer momento que lo vio quiso explotar ese diamante en bruto.



Una vez llegó al estadio de atletismo nos dejó maravillados. Comenzó participando en los 300 y 400 metros. Marcaba grandes registros. Era un muchacho humilde, pero con grandes sueños de ganar. No tenía muchos recursos, y ahí decidí regarle unos tenis para competir. Él fue muy agradecido, aún recuerdo esa cara de felicidad al verlos los zapatos. Estaba feliz”, le contó Restrepo a este diario.

Del anonimato al estrellato

Zambrano insinuó sus grandes condiciones al llegar a la final del Mundial Sub-18 celebrado en Cali, donde consiguió el séptimo puesto. En la temporada siguiente también fue finalista del Mundial Sub-20, en Bydogoszcz, donde terminó sexto. Y en el 2018 se proclamó campeón suramericano sub-20 en Cuenca, con marca de clasificación para el Mundial de Mayores en Doha (45.19).



En el Meeting Résisprint en Chaux-de-Fons (Suiza), hace poco consiguió el registro de 44 segundos 68 centésimas, que le dio el tiquete a Tokio 2020 y al Mundial de Catar, en septiembre próximo.



El joven, de 1,78 m, con 77 kilos, unas largas piernas y que parecía una gacela, comenzaba a hacer ruido en el mundo del atletismo.



“Para yo llegar acá en donde estoy, tuve que hacer esfuerzos muy grandes, alejarme de mi familia, entrenar hasta los domingos en tres jornadas, dejar de comer... Es un sacrificio muy importante, pero al final, cuando salgo a correr es rico, satisfactorio”, comentó Zambrano.



Este año, Zambrano se disponía a competir en los 400 metros de la Liga de Diamante en Mónaco. Era uno de los invitados de honor a la prueba, pero una mala señalización en una salida nula lo obligó a ‘abortar la misión’.



Se rebeló. No quiso salir a la competencia, abandonó la ocasión de disputar esa prueba de velocidad, lo cual quedó marcado en su vida.



Su momento de gloria llegó en los Panamericanos. Brilló como nunca, le dio al país dos medallas de oro en el deporte rey, el atletismo.



“Primero que todo, la honra a Dios; segundo, me siento muy contento de representar a mi país y a mi departamento, y todo el esfuerzo me hace muy feliz”, comentó.

Ahora, Zambrano, de 21 años y amante del reguetón cubano, tiene en mente el Mundial de Doha y los Olímpicos de Tokio, ambos este año. Está cerca de cumplir su sueño de participar en esas citas que siempre anheló y de darle a su mamá la casa que le prometió.

Y, por último, dejó claro que peleará por el podio del Deportista del año. “Claro que debo estar ahí, hice historia”, concluyó un animado Zambrano.



FELIPE VILLAMIZAR M.

​Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4