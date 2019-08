Zambrano, un mal futbolista que es campeón de atletismo

Anthony José Zambrano se disponía a competir en los 400 metros de la Liga de Diamante de Mónaco. El colombiano era uno de los invitados de ‘honor’ a la prueba, pero una mala señalización en una salida nula lo obligó a ‘abortar la misión’.

Zambrano se reveló. No quiso salir a la competencia y no corrió, abandonó la ocasión de disputar esa prueba de velocidad, algo que quedó marcado en su vida.

Este jueves, logró un gran oro para Colombia en los 400 metros planos de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



Zambrano es fruto de la búsqueda de talentos para el atletismo. Nació para el deporte en los Juegos Intercolegiados de Barranquilla. Lo vieron correr, lo seleccionado y el hombre se hizo ‘más famoso’.

Su tiempo lo llevó a ser el centro de atracción. Ahí fue donde Juan Carlos Cervantes se fijó en él y comenzó un proceso importante, el mismo que lo llevó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el que lo tiene como uno de los nueve deportistas nacionales con cupo a Tokio 2020.



Zambrano nació el Maicao. Su mamá, Caridad Martínez, es la que ha visto por él. No conoció a su padre, lo perdió por culpa de la violencia, pero ella trabajó arduamente para sacarlo adelante. Miladis estudió criminalística y se trasladó a Barranquilla cuando Anthony era muy pequeño.



La situación familiar no era tan fácil. Ella quedó sola, con poca ayuda, pero su labor la llevó a no descuidar en ningún momento a su hijo, quien ya puede decir que ve por su mamá.



Gracias a sus resultados, el joven talento se ganó una beca, pero su idea de irse para Estados unidos a estudiar medicina forense no la pudo concretar. Es la carrera que quiere hacer, pero es muy costosa y esa beca poco le cubría.



Decidió quedarse en el atletismo, seguir compitiendo, ganando medallas como la que logró en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en su prueba, en los 400 metros, a los que clasificó de primero en su serie.



Mide 1 m 78 cen, pesa 77 kilos. El deporte siempre fue lo suyo. Jugó fútbol, pero el atletismo le ganó por goleada.



“Jugué fútbol, pero no me iba bien. Me recomendaron el atletismo, fui a entrenar, lo probé y me gustó. No me arrepiento”, dijo Zambrano, antes de afrontar la final de los 400 metros en el Mundial de Menos de Cali en el 2015, quizás la final que más ha disfrutado, pues allí, aunque no ganó, se dio a conocer.



En el Meeting Resisprint en Chaux-de-Fons en Suiza, hace poco, consiguió el registro de 44 segundos 68 centésimas, que le dio el tiquete a Tokio 2020 y al Mundial de Catar en septiembre próximo.



Zambrano insinuó sus grandes condiciones al llegar a la final del Mundial sub-18, celebrado en Cali, donde consiguió el séptimo puesto. En la temporada siguiente también fue finalista del Mundial Sub-20 en Bydogoszcz, donde terminó sexto. Y en 2018 se proclamó campeón suramericano Sub-20 en Cuenca, con marca de clasificación para el Mundial de Mayores en Doha (45.19).



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel