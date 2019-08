Él es Alejandro Perea, abanderado de los Parapanamericanos

Alejandro Perea, nacido el 15 de marzo de 1997, padece displasia epifisaria múltiple, una enfermedad genética que afecta el crecimiento y la formación de los huesos, y espasticidad, un trastorno que ocasiona que los músculos se tornen rígidos, problema surgido en su nacimiento en el momento que por unos segundos no llegó oxígeno a su cerebro y algunas células blancas se alcanzaron a morir.

Jamás se echó a la pena. Vio esta discapacidad como una oportunidad de luchar. Es campeón del mundo y este viernes llevará la bandera de Colombia en la apertura de los Juegos Parapanamericanos, que se disputará en Lima.



El ciclista, que ganó dos oros en el Mundial de Río de Janeiro el año pasado, ostenta el récord nacional de la persecución individual 3.000 metros.



La bicicleta, entonces, ha sido fundamental para la evolución médica y emocional de Alejandro. Lo que en un comienzo fue un pasatiempo, posteriormente, por recomendación de los especialistas, fue la mejor terapia para evitar que se atrofiaran las articulaciones.



En estos Juegos Parapanamericanos competirá en las pruebas del kilómetro individual y persecución, en pista, y en la ruta estará en la prueba de fondo y la contrarreloj.



¿Cómo se siente al llevar la bandera?

Sí, es un orgullo, la verdad no me esperaba ser el abanderado, es algo que me cogió por sorpresa, este es mi segundo día con muchas ganas, de salir a competir, día de la inauguración, es una felicidad estar adelante.

Alejandro Perea. Foto: Archivo particular

Vienen ganando bastante, ¿no?

El deporte en colombiano va en alza, el ciclismo no se queda atrás. Ha habido grandes logros en lo convencional, como en los paralímpicos. La medalleria en el sector paralímpico ha crecido, ha habido varios campeones mundiales, poderlos representar utilizando nuestra bandera es un orgullo, no alcanzo a imaginármelo.



¿Qué ha sido lo más difícil de su carrera?

Yo creo que difícil es todo, mantenerse luego de tener éxito no ha sido fácil, pero tampoco ha sido fácil de llegar a donde estoy. Esto es de disciplina y echarle muchas ganas.



¿Lo más importante de su carrera qué es?

El primer mundial que tuve el año pasado en Río de Janeriro, en donde gané dos medallas de oro.



Su trabajo ha sido muy duro…

Yo he trabajado muy duro a nivel nacional, porque no había tenido la oportunidad de hacerlo en el exterior. He sido campeón cinco años consecutivos en Colombia, y tres años múltiple campeón nacional. Siempre he trabajado fuerte, con entusiasmo, y me exijo al máximo. No es una labor fácil, requiere de muchos sacrificios. Por eso, es satisfactorio cuando se logra una medalla; esa es la mejor recompensa que se puede recibir después de tantos esfuerzos. Mis entrenadores han tenido mucho que ver en estas primeras conquistas, a ellos también les agradezco.



Su amor por la bicicleta siempre ha estado…

Gracias a la bicicleta fortalecí la pasión por este deporte. Me acuerdo de que yo estudiaba a las 7 de la mañana, pero me levantaba a las 5 para poder montar antes de ir al colegio. Nadie me dijo nada, fue por voluntad propia, por gusto, y miren donde ya voy.

Alejandro Perea, campeón mundial de paracycling de Río de Janeiro, en el Kilómetro. Foto: Foto: José Castro, entrenador.

¿Cómo afrontó su discapacidad?

Ya convivo con eso, me acostumbré, lo tolero, a tal punto que no tomo medicamentos; en muy pocas ocasiones, quizá un analgésico, un acetaminofén, pero mi mejor medicina es salir a montar en bicicleta. Eso es lo que me da vida, me refresca, me renueva y me reconforta.



¿Ha sentido que lo apartan por su condición?

La verdad el sistema paralímpico ha ido creciendo poco a poco, lo veían como algo recreativo, como si no tuviera algo por jugar. Aunque falta mucho todavía, hay más respeto.



¿Cuáles serán sus rivales en los Juegos?

No sé cuál es el rival más fuerte, porque se unen varias categorías y personas con las que nunca he competido, pero la idea es darme un gran baño dorado.



¿Tiene algún mensaje para las personas que sufren alguna discapacidad?

Sé que la discapacidad, el dolor físico y el dolor mental dejan en muchas ocasiones un nivel de depresión, de tristeza absoluta. Por eso, quiero que las personas que en estos momentos están postradas en una cama se sacudan y se levanten, le abran los ojos al mundo; hay que mirarlo y enfrentarlo. Eso es muy motivante y de verdad sirve para levantar el espíritu, el ánimo. Se sentirán mejor.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4