Valeria Cabezas, la  abanderada de Colombia para los Panamericanos Junior

La colombiana Valeria Cabezas Caracas será la atleta de la delegación colombiana que portará el tricolor nacional durante la Ceremonia de Inauguración de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



"Es una felicidad muy grande, es un orgullo ser la abanderada de mi país para los Juegos Panamericanos Junior que serán en mi casa, en Cali", dijo la abanderada.



Valeria, vallista nacida en Cali, fue una de los 10 atletas que aportó una presea para Colombia en el medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Va por más

Uno de los sueños de Valeria Cabezas es ir a los juegos de Tokio. Solo le falta un segundo para lograr la marca. Foto: CEET

“Luego de ganar la medalla sentí algo indescriptible, fue el impulso para seguir trabajando y dándola toda (…) Es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi memoria, fue algo hermoso que espero volver a repetir para poder dejar en lo más alto a mi país”, dijo la atleta colombiana al recordar la hazaña conseguida en Argentina, “luego de ganar la medalla sentí algo indescriptible, fue el impulso para seguir trabajando y dándola toda”, agregó.



La colombiana, con un registro total de 1:57:58, producto de los tiempos de sus dos heats, superó a la argelina Loubna Benhadja y a la española Carla García.



“En la carrera salí muy duro, aceleré, siempre estuve pendiente de mantener el primer puesto y así terminé. Fue complicado porque competí contra atletas del más alto nivel (…) El tiempo que hice fue bueno, aunque tenía una marca personal de 57 segundos, se logró la medalla y ese era el objetivo. Con ayuda de Dios y mucho trabajo vamos a bajar esos 53,7 que ahora tengo”, afirmó Valeria.



Fuera de Tokio

Cabezas, pese a quedarse fuera de Tokio 2020 por una casilla, continúa motivada en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024: "Desde que terminó Tokio, incluso desde antes, me encuentro preparándome para clasificar a París 2024. Quedé con un sinsabor por no lograr llegar a Tokio, pero ya estoy enfocada en París (…) Seguimos trabajando en busca de una medalla de oro de unos olímpicos, pero, esta vez, de mayores”.



No obstante, aún quedan tres años para el inicio de las justas olímpica de París, ciclo que iniciará con Valeria compitiendo en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle.



“El plan es llegar a lograr una medalla en estos Juegos Panamericanos Junior, siento que voy por un buen camino, en muy buenas condiciones. Me estoy preparando para ese evento y para algunos fogueos a nivel sudamericano”, dijo la vallista vallecaucana.



Valeria, quien se formó como deportista en las calles de Cali, mencionó las ventajas de competir en su ciudad, y país, en el marco de los Panamericanos Junior: “Se siente más precisión al competir en casa, todos mis compañeros y familiares van a estar ahí viéndome, pero estamos trabajando bien para conseguir un buen resultado. El apoyo de mi gente en Cali es un punto a mi favor, todos estamos muy ansiosos de que inicien los Juegos (…) En Cali todo está quedando a punto, ya la ciudad sabe y entiende de la realización de los Panamericanos Junior. Hay mucha emoción".



Además, la deportista colombiana invitó al pueblo colombiano a apoyar y seguir el deporte colombiano en el evento multideportivo junior: “Invito a todos los colombianos a que nos apoyen en los I juegos Panamericanos Junior, necesitamos sus porras y energías para poder dejar a Colombia en los más alto y que se sientan orgullosos del deporte colombiano”.



La ceremonia inaugural de las justas panamericanas junior se celebrará en la noche del jueves 25 de noviembre en el estadio olímpico Pascual Guerrero de Cali y la campeona olímpica de la juventud en los 400 metros vallas en Buenos Aires 2018 llevará el tricolor nacional.



