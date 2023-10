‘No se ha analizado opción de multisede en Panamericanos 2027': Panam Sports

Los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 siguen en pie, más cuando la organización de Panam Sports confirmó que la capital del Atlántico será la sede del certamen al dar plazo para cumplir con los compromisos atrasados.

Las justas estuvieron embolatadas y hasta se habló de que Asunción, Paraguay, sería la sede, pues Colombia incumplió puntos en el contrato establecido entre las dos partes.



El pasado 19 de octubre, Astrid Rodríguez, Ministra del Deporte, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, presentaron un plan a la asamblea general de Panam Sports, pidiendo un plazo para cancelar las obligaciones atrasadas por parte de la organización de las justas.



La entidad le dio 90 días más para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarán en dos contados: 4 millones deben pagarse antes del 30 de diciembre y los otros 4 antes del 30 de enero. Así se garantizará que el país pueda realizar los Juegos, teniendo en cuenta que Asunción, Paraguay, también es aspirante.

Petro, invitado a la clausura

Neven Ilic es el presidente de Panam Sports, y habló con EL TIEMPO este martes. Confirmó que espera que el país le cumpla a los Juegos e invitó a Gustavo Petro a la clausura de los Juegos de Santiago el próximo domingo.



¿Qué analiza del acuerdo al que se llegó con Barranquilla 2027?

Para poner las cosas en su correcto contexto, pues el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la alcaldía de Barranquilla solicitaron un plazo de 90 días para cumplir los requisitos que no se habían cumplido. Tengo confianza en que eso cumplirá y los Juegos sean una realidad.



¿Qué pasa si no se cumple este nuevo plazo?

No pensamos en nada de eso. Ellos fueron muy claros que iban a cumplir el plazo y les creemos.



O sea, confían plenamente en el cumplimiento…

Acordamos que dada la nueva posibilidad de cumplimiento le vamos a entregar la bandera a Barranquilla en la clausura de los Juegos de Santiago. Entiendo que van a presentar algún acto en la ceremonia.



¿Han analizado la propuesta de hacer las justas en varias ciudades y no solo Barranquilla?

No lo hemos hecho. El contrato sigue como está establecido con la idea de realizarlos en Barranquilla.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports



¿Y existe de opción de la multisede?

No tenemos problema para sentarnos y analizar la opción de varias sedes. Es cuestión de analizarlo bien.



¿Han hablado con el presidente Gustavo Petro?

Le hicimos llegar una carta formal para que reciba la bandera en la clausura de Santiago, pero no han comunicado nada. Solo recibimos la carta que se recibió el mensaje, nada más.



¿Qué Petro asista es confirmar que Colombia hará los Panamericanos del 2027?

Es importante, pero lo es también que Barranquilla reciba la bandera como próxima sede de los Juegos Panamericanos.

Baranquilla inicia la preparación de los Juegos Panamericanos del 2027. Foto: Archivo EL TIEMPO



¿Qué analiza de los Juegos de Santiago?

Estoy contento por el efecto del país, que está orgullo de la gesta, que es unión de la familia. Eso se ve en los escenarios llenos y ese es el legado que dejan los Juegos, más allá de la infraestructura. Es una opción del estado de ver el deporte de otra manera. Además, es el impulso a las nuevas generaciones.



¿Y cómo ha visto a Colombia, el país sede de los Juegos del 2027?

Por eso también hemos entregado la sede, porque Colombia es un actor importante, es una lección de cómo ven el deporte. Los logros a nivel olímpico hablan de la calidad de sus deportistas.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel