Este jueves, Panam Sports toma decisión sobre Panamericanos del 2027 en Barranquilla

Los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 siguen en duda. Los incumplimientos que ha tenido Colombia con los compromisos en el contrato con Panam Sports, la empresa que maneja las justas, tienen en vilo a la competencia.

Este miércoles, la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, presentaron en Santiago de Chile a Panam Spots una propuesta en la que se ratifica el interés de realizar los Juegos.

Lo clave

El 30 de agosto de 2023, Panam Sports envió una carta en la que le dio un ultimátum a Colombia para ponerse al día con los compromisos económicos y ratificar la sede para los Panamericanos. El plazo terminará el próximo 29 de octubre.



Son ocho millones de dólares los que no se han cancelado. El compromiso era que Colombia entregaría cuatro millones el 30 de julio del 2022 y los otros cuatro el 30 de julio del 2023, pero eso no se cumplió.



Panam Sports exige no solo la cancelación total del dinero antes de la fecha indicada, sino que se debe pagar la póliza del seguro o boleta de garantía bancaria a por 50 millones de dólares, el 31 de enero de 2023.

La organización de los Juegos en Barranquilla solo ha cancelado $250.000 dólares por otorgamiento de la sede (30 de julio del 2021), un millón más por la concesión de patrocinios (30 de julio del 2021) y otra cantidad igual por el mismo concepto, que se pagó el 30 de noviembre del 2021.



Lo anterior sin tener en cuenta que la organización y realización de las justas tiene un costo de US400 millones, confirmó Mindeporte.

Más dinero

Según se le comunicó a Panam Sports este miércoles, esa cifra se divide en US$70 millones para obras de infraestructura y US$330 millones para la organización de los Juegos.



En cuanto a la póliza de seguro de US$50 millones, Colombia pidió “analizar la necesidad, pertinencia y condiciones de dicha garantía en los términos contractuales que quedaron establecidos”.



Se ratificó el compromiso del Gobierno para el desarrollo de los Juegos y se pidió a “Panam Sports brindar los insumos y lineamientos necesarios para proceder en los términos descritos en el contrato”, se dijo.

Y se propuso la realización de los Juegos en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, San Andrés “y otras del caribe colombiano, en las cuales podemos aprovechar la capacidad instalada de las mismas”.



Por último, “queremos señalar que tenemos la mayor disposición para que Barranquilla reciba la bandera como ciudad anfitriona de los Juegos el 5 de noviembre de 2023 durante la clausura de los Panamericanos de Santiago de Chile”.



La comitiva, una vez terminó la exposición, señaló que se sentían optimistas para que Panam Sports ratifique a Colombia como sede de los Juegos del 2027, algo que tendrá una respuesta este jueves en Santiago.

