'La frustración es tremenda': Ciro Solano, presidente del COC

Asunción y Lima fueron designadas este jueves como las candidatas oficiales para llevar a cabo los Juegos Panamericanos 2027, según anunció Panam Sports.

El próximo 12 de marzo se realizará de manera virtual la Asamblea General Extraordinaria del Comité Ejecutivo de la entidad que congrega a 41 miembros, para elegir la próxima sede de las justas.

Durante la Asamblea, tanto Asunción como Lima deberán hacer una presentación de 40 minutos, para luego proceder a la votación de los países miembros, y así elegir a la ciudad que albergará los Juegos Panamericanos 2027.



Las capitales de Paraguay y Perú, respectivamente, se postularon oficialmente ante el ente que preside el chileno Neven Ilic, al cumplir con todos los requisitos y, antes del 31 de enero, hicieron entrega oficial de todos los requerimientos solicitados por Panam Sports, para entrar en carrera para ser ciudad y país sede.

Habla el COC

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) habla de lo sucedido.



Culpables: "Los Juegos se perdieron el 2 de enero. Por todos los incumplimientos que tuvimos nos los quitaron. En agosto recibimos un ultimátum de Panam Sports con las responsabilidades del contrato del 31 de octubre del 2021 y la verdad es que no sé qué pasó".



COC. "Nosotros no tenemos esos recursos. Trabajamos para convencer a los que tienen los recursos, la nación, alcaldía y Gobernación. Conseguimos la firma, el respaldo de ellos, eso hace el COC, motivar y que las cosas lleguen a control".



Convenio: "El gobierno Duque se habló de un Conpes pero no se pudo dar, argumentaron razones de tiempo. En junio del 2022 era la primera cuota, pero no se pudo. Manifestaron que había nuevo gobierno. Y hubo rumores de que el gobierno Petro no estaba de acuerdo con los Juegos".

Gustavo Petro y Ciro Solano. Foto: EL TIEMPO

María Isabel Urrutia. "Desconoció todo. Hasta se contradijo, porque dijo que el Presidente no quería los Juegos y ella tampoco. Sin embargo, en Barranquilla hizo reunión cuando no había comité organizador. Ese comité se estableció el 7 de noviembre de 2023".



La carta de agosto. "Comenzamos a trabajar de este proceso duro. Desde ese momento se dijo que nos iban a quitar la sede, pero nos ratifican en octubre las justas, las recuperamos. Los incumplimientos no cayó bien en Panam Sports".



La recuperación. "Los Juegos se perdieron el 2 de enero y nos mata Panam Sports con la carta del 5 de enero en la que Panam Sports envía a los comités para que presenten la candidatura. Se nos cerraron los caminos".

Juegos Panamericanos 2027. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Súplica. "Ellos tenían la razón, pero manteníamos la esperanza. Panam Sports se cerró por el tema económico, que es sensurable. En Mindeporte estaban los dineros. Hicimos acuerdos de pago en octubre con firma mía, al alcalde de Barranquilla y la Ministra. Ella siempre estuvo firme para girar los recursos. hasta el día 21 de diciembre que se dio el primer campanazo. Me dicen que no habría convenio con el COC y que encontraron argumentos jurídicos para girar directamente a Panam Sports y le comunicó a Neven Ilic".



El final. "EL 26 de diciembre Mindeporte me dice que los recursos no alcanzaban a llegar. Eso era grave porque eso era lo que esperaba Panam Sports. Ella llama a Ilic y él se molestó. Ratificó que si o pagábamos perdíamos los Juegos. Tuvimos reuniones con Panam Sports, pero la situación fue complicada. Lamentablemente, tenemos que decirle al país que hemos perdido en forma definitiva los Juegos.



La reunión del lunes pasado. "Fue tensa, incómoda. Ellos estaban definidos. Por más que pusimos razones ellos ya tenían un acuerdo previo que el único que iba a hablar era Ilic, los demás miembros permanecieron callados. La carta decía que la decisión era “indeclinable’. Sabíamos que era difícil. Creíamos que nos iban a dar la oportunidad en la asamblea extraordinaria, pero nos quitaron esa oportunidad. La mayoría de los países hubieran entendido las razones que expusimos a Panam Sports, pero ellos no aceptaron”.

La carta. Foto: EL TIEMPO

Costo político y deportivo. “Se pierde la credibilidad. En lo deportivo teníamos unos planes grandes que estábamos trabajando. La idea no era organizar los Juegos, sino gozárselos. Doblando el número de medallas que habíamos conquistado en Lima. Queríamos ganar 50 medallas de oro y teníamos un plan con el Gobierno central y seccionales. También hay un costo con los escenarios, porque pudimos haber tenido escenarios en el caribe".



Sanciones. “Hasta suerte tenemos, porque no firmamos la póliza de 50 millones de dólares. Lo único en peligro 2 millones de dólares por derechos y 25 mil dólares por concepto de candidatura. Según el contrato, ese dinero se perdería. Nunca entendí por qué Paraguay aspiraba a la sede si Colombia era la sede”.



La votación. “Todavía no nos hemos decidido. Estamos adoloridos. En su momento lo diremos”.



Ciclo Olímpico. “La Ministra Urrutia creó una confusión terrible. Siempre ha habido convenios para la entrega del dinero. Eso ha sido una política para firmarlos con las federaciones. Nos quitó una competencia legar que es la plata de preparación para los atletas del ciclo olímpico. Exigimos que nos den el dinero para la preparación, esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que arreglar. Se pasó el convenio a París 2024. Estamos en ese proceso de clasificación y hasta ahora estamos en eso. No tenemos el manejo de los atletas, de los técnicos y eso es un problema".



Salida de la ministra. “Por experiencia estos cambios general trauma. Mientras llega el nuevo ministro, mientras se entera de todo genera parálisis. Se van a paralizar los convenios, si la cambian ocasionaría muchos problemas. Las federaciones tienen toda la razón y el COC respalda eso”.