Juegos Panamericanos 2027: Panam Sports le pide al Gobierno colombiano no interferir

Los Juegos Panamericanos del 2027 en Colombia están cada vez más lejos, pues se siguen conociendo circunstancias que no confirman lo contrario, lastimosamente.

Lo último que se supo es que el propio Neven Ilic, presidente de Panam Sports, le dio una orden estricta a Colombia con la que casi que sentencia el futuro de las justas para el país.

Otra decisión

“Ya no estamos hablando con Neven Ilic, sino con el comité ejecutivo de Panam Sports. Hablamos con el comité ejecutivo de la entidad y concluimos que le íbamos a enviar una carta a ellos para dar las explicaciones. Lo hicimos el 14 de enero”, contó Ciro Solano, presidente del Comité Olímpicos Colombiano (COC).

Y agregó: “Solicitamos una asamblea extraordinaria, porque fue ella la que ratificó la sede para Barranquilla. El comité ejecutivo no se va a echar para tras, pues la carta es contundente. Si nos dan la oportunidad se de convocarla es la última esperanza”.

Una vez Panam Sports envió la carta tomando la decisión de quitarle la sede a Colombia de manera ‘indeclinable!’, el propio gobierno, en cabeza del presidente, Gustavo Petro, determinó hacer una avanzada política en busca de recuperar la sede.

La determinación

Alvaro Leyva, al canciller e la República, fue uno de los funcionarios que quedó comprometido con persuadir a los demás países para abogar por Colombia, pero eso al fin no se pudo dar.



La idea no gustó en el seno de Panam Sports, quien volvió a darle un portazo al país al solicitarle que el Gobierno no tuviera injerencia en tratar de salvar las justas.



“Son reglas del olimpismo, no se acepta nada del Gobierno. Neven Ilic nos indicó que no quería injerencias, pero lo que hizo el Gobierno fue persuadir a los demás gobiernos. En ningún momento tuvo injerencias”, señaló Solano.

“Ilic me dijo que no estaba de acuerdo con eso, por lo que yo hablé con el canciller para que pararan toda esa avanzada y así lo hicieron”, contó Solano a Blu Radio.



Por el momento, se está a la espera de saber si habrá una asamblea extraordinaria de Panam Sports para que los dirigentes colombianos expongan las opciones que tienen para recuperar la sede de los Juegos.

¿Hay injerencia del Gobierno?

Sin embargo, eso no significa que el presidente, Gustavo Petro, no se pueda ir a reunir con Ilic o con la gente de Panam Sports, en ningún momento es injerencia.



La Carta Olímpica dice claramente:



“Los Comité Olímpicos Nacionales (CON) deben de preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, incluyendo pero no exclusivamente las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas, que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica”.

Y agrega: “”Los Gobiernos y demás autoridades públicas no nombrarán a ningún miembro de un CON. No obstante, los CON pueden decidir, a su discreción, elegir como miembro a representantes de dichas autoridades”.

Es claro, en este caso no ejerce presión para ningún miembro, lo que hacía Colombia era simplemente acompañar en la búsqueda de persuadir la recuperación de la sede.



