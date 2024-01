'Se perdió toda credibilidad ante Panam Sports': así va posibilidad de recuperar sede

Los Juegos Panamericanos del 2027 para Colombia se ven cada vez más lejos, aunque en estos últimos días se ha movido la opción de tener una luz de esperanza para que la sede la devuelvan al país.

El 3 de enero pasado, Neven Ilic, en una carta dirigida a Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), anunció la decisión de quitarle la sede al país por los incumplimientos en los contratos firmados.

(Mario Sabato se confiesa en Colombia: 'El triunfo de Nairo Quintana me cambió la vida')(Mayra Ramírez al Chelsea: el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino)

Dura sentencia

El país se había comprometido en cancelar ocho millones de dólares, cuatro antes del 31 de diciembre, lo que no se hizo, y el dinero restante antes del final de enero del 2024.



Eso ha precipitado una movilización gubernamental liderada por el presidente, Gustavo Petro, con el canciller, Alvaro Leyva, a la cabeza, pero eso se paró.



Solano advirtió que el mismo Ilic, presidente de Panam Sports, le dijo que era mejor que esa avanzada política se cancelara porque no quería injerencias del gobierno.



En Colombia sigue el tema y se está a la espera de que los dirigentes del país sean escuchados en una asamblea extraordinaria para tratar de salvar la sede, algo que se ve muy improbable.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alberto Moreno. Foto: EFE y Vanexa Romero

José Luis Echeverry es un dirigente del deporte del Valle del Cauca, vocal del COC y que toda su vida ha estado al tanto de organizaciones de eventos y hasta ha sido jefe de misión de delegaciones colombianas.

¿Nada qué hacer?

Echeverry se refirió al tema y sus declaraciones advierten que la situación no es para nada fácil.



“Para ser honesto, considero que el tema hoy está muy complejo. Nuestro representante ante el Comité Olímpico Internacional (COI), Luis Alberto Moreno, quien es además el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estuvo esta semana en Corea del Sur, donde sesionó el COI, tratando de hablar con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, para ver si es posible reencaminar la posibilidad de salvar la sede para Barranquilla”, le dijo Echeverry a El País de Cali.



Y agregó: “Yo creo que la única forma de recuperar la sede es tener un diálogo con todos los sectores y tratar de que en esa asamblea de febrero nos la puedan otorgar directamente. Colombia, y mucho menos Barranquilla, se pueden volver a postular como candidatos para albergar los juegos. Es una situación dramática porque los recursos estaban allí y no fueron tramitados a tiempo”.



Para el dirigente, lo más duro es que el gobierno colombiano perdió toda credibilidad ante Panam Sports, lo que hace mucho más difícil convencer a la entidad de que Colombia sigue siendo una opción para realizar las justas.

Facebook Twitter Linkedin

Panam Sports le retiró a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Foto: Archivo Particular

“Lo más triste es que se perdió toda credibilidad desde Panam Sports y nos lo dijo Neven Ilic, que ya no creen en este gobierno. Recuerden que esto comenzó desde que el presidente Petro fue invitado a recibir la bandera de Panam Sports en la clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago y él no asistió. Ya son varias cosas que se han juntado y por eso ya no hay credibilidad”, precisó.



Y sentenció: “Toca esperar a que se convoque a la asamblea de Panam Sports en febrero; pero hay otra preocupación y es que la actual ministra del Deporte está abocada a una posible moción de censura por parte del Congreso de la República. No sabemos si ella esté pensando en renunciar o si el presidente Petro la vaya a remover de su cargo. Eso implicaría la llegada de otra persona que no sabemos si sepa del deporte. Toca que sean personas que conozcan la dinámica del sector público”.



(Así va la Liga: Fortaleza, líder; Tolima goleó y Cali, con el descenso en la espalda)



Deportes