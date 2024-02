La terrible paradoja del deporte colombiano (Meluk le cuenta)

Colombia es Locombia. De eso hay al menos mil pruebas documentadas y faltan como otras mil sin contar. La última paradoja en el deporte nacional es terrible. Insólita... ¡De no creer!

En un hecho contrario a la lógica política mínima, el deporte mismo, el gran perjudicado con la inaudita y vergonzosa pérdida de la sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos del 2027, pide que la ministra Astrid Rodríguez se quede en el cargo del que incomprensiblemente no ha salido, a pesar de ser la directa responsable de este espanto, al incumplir el pago establecido con Panam Sports.



La ministra que hace rato debía ser exministra –insisto–, además puede lograr de manera merecida el récord nacional de ser la primera a la que se le haga efectiva una moción de censura por el Congreso.

Bogotá 08 marzo 2023. La ministra del deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Ella admitió públicamente, como si estuviera hablando de un fiado en la tienda de la esquina, que no giró la plata que estaba en el Ministerio de Hacienda. Y luego, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que por “desconocimiento o ignorancia o miedos” de algunos de sus funcionarios, pues pasó esta humillación continental para el deporte colombiano.



Pues bien: a pesar de la evidencia, pues el deporte mismo está pidiendo, incluso por carta firmada, que dejen a la responsable de la afrenta para evitar que se termine de enredar la preparación y la consecución de las marcas mínimas para los Olímpicos de París del próximo agosto.



Es una paradoja aterradora que raya en el absurdo: el propio deporte sale en defensa de la ministra que cometió el error más grave, el más tremendo de la historia del deporte olímpico colombiano, lo que de por sí ya era otra sorprendente contradicción. ¡Que viva Locombia!



Las federaciones, sin hacerle ningún luto a la pérdida de la sede de los Panamericanos, salen en defensa de sus intereses particulares. Definitivamente, la necesidad tiene cara de perro.

La justificación de las federaciones

El viernes pasado hablé con William Peña, el presidente de la Federación de Pesas: “Que dejen a la ministra hasta los Olímpicos. No soy experto en política, solo lucho por el bienestar de los pesistas de Colombia. Los picos de rendimiento en los deportes de marca se consiguen una vez en la vida para algunos atletas. Venimos en un proceso y nos falta poco. Solo abogo por conseguir la clasificación olímpica y, en nuestro caso, estar como siempre en el podio”, me dijo.



Entiendo sus razones y sus miedos, a pesar de que, en una primera impresión, puedan parecer incluso hasta egoístas o indolentes con lo que ha pasado. ¿Cómo ‘premiar’ a la ministra tras su monumental embarrada? No tiene ninguna presentación ni justificación que siga en el cargo.



Y, de ñapa, ni hablemos de la declaración de desacato que la ministra recibió de la Corte Constitucional por no hacer cambiar un artículo del Estatuto del Jugador en la Federación de Fútbol en defensa laboral de los futbolistas, ni de la conminación del mismo tribunal para que cumpla con sus funciones de inspección, vigilancia y control, “que está omitiendo al no revisar y analizar el contenido de los estatutos y reglamentos de la Federación de Fútbol y la Dimayor”.

Facebook Twitter Linkedin

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Conmebol



Cada quien es dueño de sus miedos, y las federaciones tienen los suyos, pero la ministra no puede ni debe seguir. No puede...



