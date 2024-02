Panamericanos 2027: el comunicado que salió en la página de Panam Sports y desapareció

Una confusión enorme se generó alrededor de los Juegos Panamericanos 2027, que habían sido asignados a Barranquilla. El pasado 3 de enero, la firma Panam Sports le quitó la sede a la capital del Atlántico.

El argumento para retirarle de manera “indeclinable” la organzación a Colombia fueron los constantes incumplimientos de los pagos que se debían realizar a Panam Sports. El 19 de octubre del año pasado se había llegado a un acuerdo para pagar ocho millones de dólares en dos cuotas: una, el pasado 30 de diciembre, y otra, el 31 de enero.

Colombia no cumplió con la primera cuota y eso generó la reacción de Panam Sports, que fijó en redes sociales la carta en la que se anuncia la decisión.



A partir de ese momento comenzaron las gestiones para tratar de recuperar la sede, pero ya Panam Sports abrió una nueva postulación. Este jueves debía anunciarse la decisión.

El comunicado de Panam Sports que luego desapareció

En la página de la entidad se alcanzó a fijar un comunicado: “Finalizado el primer proceso de postulación de ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2027, abierto por Panam Sports el pasado 5 de enero, dos ciudades sudamericanas cumplieron todos los requisitos y oficializaron su interés de albergar la máxima cita multideportiva del continente”, decía.



“Se trata de Lima, Perú y Asunción del Paraguay que, antes del 31 de enero, hicieron entrega oficial de todos los requerimientos solicitados por Panam Sports, para entrar en carrera para ser ciudad y país sede”, agregaba el comunicado.

El comunicado que alcanzó a publicarse en la página de Panam Sports. Foto: Archivo particular

Este es el texto que apareció en la página de Panam Sports y luego fue sacado del aire. Foto: Tomada de internet

En la publicación se anunciaba que el 12 de marzo se iba a realizar una asamblea extraordinaria de manera virtual, en la que cada ciudad tendría 40 minutos para presentar su candidatura.



Esta versión fue recogida por varios medios del continente, entre ellos EL TIEMPO. Sin embargo, minutos después la página web de Panam Sports quedó fuera del aire y no tiene ninguna información. En los rastreadores quedó el registro de que, efectivamente, el comunicado estuvo en el aire.

Caché de la página de Panam Sports demuestra que la información fue publicada en un primer momento. Foto: Archivo particular

Consultado por EL TIEMPO, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, dijo que aún no hay una decisión oficial sobre el tema de la sede.



“No hay nada oficial. Aún no nos ha llegado la carta de Panam Sports. Ellos dicen que no fueron ellos y por eso la bajaron (sic)”, dijo Solano.



A la hora de publicación de esta nota, la página de Panam Sports sigue caída y la versión que circula es que esta habría sido hackeada. Así las cosas, la confusión sigue y los Panamericanos de 2027 siguen en el limbo.



