Panamericanos: Colombia espera pesimista carta definitiva de Panam Sport

El Comité Olímpico Colombiano (COC) está a la espera de una carta que le enviará Panam Sports y en la que le comunicará la decisión final de si reversa la decisión y le da el aval para la realización de los Juegos Panamericanos del 2027 o le permite participar en la asamblea para trata de recuperar la sede.

El pasado 3 de enero, Neven Ilic, presidente de Panam Sports envió una comunicación en la que le quitó la sede al país por el incumplimiento del contrato, y desde ese día el objetivo de los dirigentes colombianos es tratar de que las justas se realicen en el país.

Lo que pasó

La reunión virtual de miembros del COC con el Comité Ejecutivo de Panam Sports se realizó el lunes y en ella los dirigentes colombianos pidieron que se reversara la decisión de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos o que le permitieran participar en la asamblea para tratar de recuperar la sede.



El único que habló del Comité ejecutivo, integrado por 19 personas, fue Ilic, quien les advirtió que se retiraran, pero aseguró que les enviará una carta con la decisión.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

En el COC esperan la comunicación que prometió Ilic, pero en la entidad hay pesimismo sobre la decisión que tomará el ente que rige los Juegos Panamericanos.



De igual manera, EL TIEMPO conoció que Lima, Perú, retirará su candidatura para realizar las justas del 2027 si le dan la opción a Colombia de presentarse a la asamblea, si no es así, pues mantendría el mano a mano por la sede con Asunción, Paraguay.



Colombia quedó de cancelar 8 millones de dólares, cuatro antes del 31 de diciembre del año pasado y el resto antes del 31 de enero del 2024, pero no cumplió, por lo que Panam Sports envió la misiva a comienzos del mes de enero en el que retiraba de manera “indeclinable” la sede que, en principio le fue asignada a Barranquilla.



El Comité Ejecutivo está integrado por:



Presidente Neven Ilic (Chile)

Primer vicepresidente Mario Moccia (Argentina)

Segundo vicepresidente Keith Joseph (San Vicente y Las Granadinas)

Tercera vicepresidente Sussane Lyon (Estados Unidos)

Tesorero Richard Peterkin (Santa Lucía)

Miembro Grupo 1 Tricia Smith (Canadá)

Miembro Grupo 1 Juan Santiago Estrada (Nicaragua)

Miembro Grupo 1 Mario García de la Torre (México)

Miembro Grupo 2 Alphonso Bridgewater (St.Kitts and Nevis)

Miembro Grupo 2 Veda Bruno-Victor (Grenada)

Miembro Grupo 2 Erssinke Simmons (Barbados)

Miembro grupo 3 Miguel Ángel Mujica (Chile)

Miembro Grupo 3 Nicole Hoevertsz (Aruba)

Miembro Grupo 3 Camilo Pérez (Paraguay)

Presidente Comisión de atletas Aliann Pompey (Guyana)

Presidente Comisión Legal Muchael Chambers (Canadá)

Presidente Acodepa (Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas) Francisco Lee

Presidente Vitalicio honorario Julio Maglione (Uruguay)

Miembro honorario Michael Fennel

