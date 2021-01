DT de pesas de Colombia se defiende y señala a la Federación

Oswaldo Pinilla, quien fue el técnico de la Selección Colombia de Pesas en los últimos años, envió una carta en la que aclara el tema de su despido de cargo.

"Mi nombre es OSWALDO PINILLA RUEDA, tengo 60 años de edad, de los cuales 36 de ellos los he dedicado a edificar una carrera en las Fuerzas Armadas y en el Deporte. Al levantamiento de pesas, le debo mucho de lo que hoy es mi vida, me ha permitido conocer maravillosos atletas, de igual forma el mundo y darle a mi país, fruto de un esfuerzo conjunto grandes logros que han tenido relevancia nacional e internacional al más alto nivel competitivo", escribió el técnico.



Le puede interesar: (Entrevista: Muguruza y su lado más reflexivo sobre el tenis y la vida)



Y agregó: "Para lograr lo que hasta hoy he realizado como persona, profesional y así haber contribuido a lo que considero un exitoso movimiento olímpico colombiano, lógicamente también tuve que perder y caer, incluso muchas veces estar con mis atletas por fuera del pódium, hechos que te preparan hacia el éxito y te forman como persona, como atleta y como entrenador".



Pinilla ha sido el DT en los Juegos Olímpicos, en los que se han ganado medallas con grandes figuras de esta disciplina, pero se resiste a aceptar las razones de su despido y se defiende.



"En virtud de mi formación personal y en las fuerzas armadas la disciplina es uno de mis innegociables, no obstante también aprendí en todo este tiempo a gestionar al ser humano, su talento y así obtener su máximo, que es de lo que trata en ultimas la labor del entrenador", señaló.



" Esto que hoy pongo de manifiesto a los medios de comunicación, lo hago como una introducción al hecho por el cual he emitido este comunicado que se relaciona directamente con las desafortunadas y recientes manifestaciones injuriosas realizadas por el Sr. William Peña Rodríguez, Presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas – FEDEPESAS, en contra de mi persona, en la que siento se lesiona mi honra, buen nombre y de igual forma se afecta mi larga carrera como entrenador", aseguró.



Oswaldo Pinilla advierte que si bien se ha hecho referencia a que su desvinculación de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas tiene que ver con hechos de indisciplina y se ha dejado la sensación que la no continuidad como entrenador obedece a querer depurar el entorno deportivo de la federación,. dice que está en contradicción.



"En los 36 años de una carrera que he edificado a pulso, nunca he estado inmiscuido en hechos de indisciplina, ni mucho menos hago parte de estrategia alguna o que tenga que ver con la alteración del balance competitivo de los Atletas de elite que he tenido la fortuna de formar y entrenar. Por lo tanto, no voy a permitir de ninguna manera que se enlode mi nombre y mis méritos, con señalamientos injuriosos, de los cuales se deberán pronunciar las autoridades correspondientes, dado que voy a ejercer mis derechos constitucionales, legales, reglamentarios y disciplinarios, en contra de quien considero hoy está buscando lavarse las manos o como decían nuestros ancestros, romper la cuerda por el lado más débil, dado que es conocido que no soy hombre de medios y he optado en mi vida por la calma y el bajo perfil", precisó.



Por último, dijo: "No obstante la actual situación que vivo, que me viene afectando moralmente, me obliga a llenarme del valor de mis entrenados, para hoy defenderme de hechos que ameritan hacerlo de una forma categórica. Aprovecho de igual forma este espacio para agradecer al Ministerio del Deporte que deja su postura clara ante esta decisión, en ese mismo sentido, agradecer a mis atletas, por su puesto a mi familia por el respaldo en estas horas de profundo dolor".



Le puede interesar: (Ubaldina Valoyes, la medalla 29 de Colombia en los Olímpicos)





Deportes