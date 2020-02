Joven medallista olímpico de Colombia se retira del deporte

Con solo 26 años, el deportista colombiano y medallista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Óscar Muñoz, se retiró de la actividad deportiva por decisión propia.

Muñoz, nacido en El Difícil, Magdalena, el 9 de mayo de 1993, decidió ponerle fin a su carrera, en la que consiguió el tercer lugar en la categoría de los -58 kilos del taekwondo en las justas de Londres.

​

“Tomé la determinación luego de los Juegos Nacionales del año pasado. Quería dedicarme a otra cosa y tengo mi empresa, mi gimnasio en Valledupar y la escuela, con lo que me quedo”, le dijo Muñoz a EL TIEMPO.



El atleta colombiano no pudo reeditar lo que hizo en Londres en los Olímpicos de Río de Janeiro y su nivel había bajado en los últimos años.



“La verdad, pues pienso que uno debe retirarse cuando uno no se siente al ciento por ciento el mismo ánimo. Ya la había tomado la decisión hace tiempo, pero luego de los Juegos Nacionales confirmé que eso era lo que quería”, agregó.



Muñoz alcanzó la medalla de plata en las justas Nacionales del 2019, su último metal que quedará consignado en su corta historia deportiva.