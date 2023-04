Los Juegos Panamericanos de 2027 concedidos por Panam Sports a la ciudad caribeña de Barranquilla no deben estar en riesgo, siempre y cuando las autoridades colombianas definan a tiempo un plan de organización, trabajo e inversiones, declaró a Efe Neven Ilic.

"Yo creo que no hay peligro", manifestó Ilic, presidente de Panam Sports, a propósito de la suerte de los XX Juegos Panamericanos.



Barranquilla fue designada para recibir el testigo de Santiago de Chile, sede del certamen de este año que transcurrirá entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.



"Cuando se le entregó la sede a Barranquilla fue por la admiración y el reconocimiento que tenemos todos por el desarrollo del deporte colombiano", manifestó Ilic durante una entrevista con Efe.



El dirigente chileno anunció la elección de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos el 27 de agosto de 2021, y poco más de un año después asumió Gustavo Petro como presidente de Colombia.

Foto: Archivo/EL TIEMPO



Petro comenzó su mandato el 7 de agosto con la exmedallista olímpica María Isabel Urrutia al frente del Ministerio del Deporte, pero apenas 7 meses después, el 28 de febrero, optó por nombrar en el cargo a Astrid Rodríguez.



"En este momento estamos a la espera de que ellos organicen sus juegos, deberes y derechos. Y cuando eso esté disponible, vamos a estar ahí para sacar adelante el proyecto", prometió Ilic.

En dificultades

Si dependiera del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, la mitad de la tarea que pide el presidente de Panam Sports, ya está adelantada.



"Barranquilla presentó un plan robusto a Panam Sports, después de la gran experiencia que tuvimos con los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 2018, y por eso obtuvimos la sede los Panamericanos. Estamos listos para arrancar. La ciudad ha cumplido los compromisos que le tocan, y ahora estamos esperando que la Nación tome las decisiones que corresponden, en el marco de los acuerdos suscritos en su momento con la Organización", dijo hoy Pumarejo a Efe.

Foto: Fotógrafos El Tiempo



"Entendemos la pausa generada por el cambio reciente en el Ministerio de

Deportes. Ahora esperamos los resultados de la revisión normal que se hace, como en toda transición, para poder avanzar, en el entendido de que este es un compromiso del país", añadió el alcalde.

Voz oficial

Pero el panorama no pinta del todo favorable para Barranquilla. Ocho días atrás, el 13 de abril, la ministra Astrid Rodríguez anunció que ha encontrado muchos problemas en su despacho, y entre estos destacó la falta de recursos para organizar competencias, y de los que se asignan a los deportistas y las federaciones.



"He hablado con el presidente de la República y está interesado, pero es necesario mirar con mucha atención el presupuesto porque en este momento, realmente es un compromiso muy grande", explicó la ministra colombiana.



Así las cosas, el jefe del Estado parece tener la última palabra. Panam Sports ha fijado el 31 de julio como fecha límite de espera.



"Estoy esperando a que ellos se junten, tengan un acuerdo, sepan qué parte aporta qué cosas. Cuando tengan su modelo listo, voy a estar allá, sin lugar a dudas", reiteró Ilic.



Para él, en este momento todos están "en ceros". La ministra Arias dijo que no pretende esperar a finales de julio para dar señales de humo. Si no fuera blanco, Panam Sports tendrá que retomar el proceso para encontrar otra sede para los XX Juegos Panamericanos.

Foto: Fotógrafos El Tiempo





EFE